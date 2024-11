Mit den Enkeln saisonal und gesund kochen

Mit Oma und Opa verbinden viele Menschen ihre Lieblingsgerichte. Gerade in der kalten Jahreszeit bietet es sich an, die Enkelkinder auch an deren Zubereitung teilhaben zu lassen.

„Man muss keine Scheu haben“, sagt die Ökotrophologin Sigrid Fellmeth, die sich auf Kinderernährung spezialisiert hat. „Viele Kinder wollen gern in der Küche helfen.“ Wichtig ist, dass es einigermaßen schnell geht, damit die Kinder nicht während des Kochens das Interesse verlieren.

Lesen Sie auch

Bei der Wahl des Gerichts schauen Großeltern am besten erst einmal, was zur Jahreszeit passt. „Im Herbst und Winter ist Wurzelgemüse perfekt“, sagt die Expertin. Sie schlägt vor, die Kinder daraus Sticks schneiden zu lassen, die aussehen wie Pommes. Verwendet man dafür statt Kartoffeln Karotten, Pastinaken, Steckrüben und Rote Rübe, kommt ein bunter Gemüsestick-Mix dabei heraus. Das in Stifte geschnittene Gemüse wird einfach in etwas Rapsöl oder Olivenöl gewendet und mit Salz auf einem Backblech verteilt. Je nach Gemüsesorte und Ofen ist das Gericht nach rund 25 Minuten bei 180 Grad Umluft fertig.

Fellmeth würde dazu einen Kräutertopfen. Dafür können etwas ältere Kinder die Kräuter hacken, kleinere dürfen sie in den Topfen rühren.