Mitsubishi kündigt neue Generation des Plug-in-SUV Outlander an

Mitsubishi Motors erweitert seine Produktpalette und investiert, mit der Einführung des neuen Outlander PHEV im D SUV Segment, weiter in den europäischen Markt. Die Enthüllung der neuen Generation hat Mitsubishi nun für den 1. Oktober angekündigt.

Der Outlander PHEV, welcher speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde, bietet sowohl Dynamik als auch Raffinesse, so die japanische Autoschmiede. Basierend auf dem I-Fu-Do-Do-Konzept, was auf Japanisch so viel wie authentisch und majestätisch bedeutet, bietet der Outlander mit seiner Hybridtechnologie und dem Allradsystem mit Doppelmotor die optimalen Voraussetzungen für Langstrecken.

Das D-SUV baut auf dem internationalen Erfolg und Fundament der vorherigen Generationen auf. Der Vorgänger des Outlander PHEV war Pionier für SUV mit Plug-in-Hybridtechnologie, wie der japanische Autokonzern in einer Aussendung mitteilt.

Seit seiner Einführung im Jahr 2013 wurden in Europa 200.000 Einheiten verkauft und zahlreiche Preise gewonnen.

Der Outlander wird ab Ende 2024 produziert. Nach den Vorstellungen des ASX und des Colt wird damit die Produktpalette von Mitsubishi um eine weitere Ikone ergänzt.