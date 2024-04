Mitsubishi setzt beim ASX auf Benziner und Hybridvarianten

Nach dem Colt bringt Mitsubishi auch das B-Segment-SUV ASX runderneuert auf den Markt. Der Wagen wird in Valladolid in Spanien hergestellt und ab Herbst 2024 auf Österreichs Straßen zu sehen sein.

Drei Motorisierungen

Der Einstiegsmotor ist ein Dreizylinder mit einem Liter Hubraum und Turboaufladung. Der Motor ist mit einer Sechsgangschaltung gekoppelt und bietet eine Leistung von 91 PS und ein Drehmoment von 160 Newtonmetern.

Als weitere Motorvariante gibt es den ASX mit einem Vierzylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung, der mit einem Mild Hybrid System kombiniert ist. Dieses nutzt einen riemengetriebenen Startergenerator, der mit einer 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie gekoppelt ist.

Das System wird mit einem Sechsgangschaltgetriebe gekoppelt. Der Motor liefert eine Leistung von 140 PS für das manuelle Getriebe und ein Drehmoment von 260 Newtonmeter.

Die Hybridvariante koppelt einen 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren und einem automatischen Multimodegetriebe.

Der ASX ist in allen Ausstattungsvarianten in fünf Metallicfarben erhältlich: Crystal Weiß, Sunrise Rot, Onyx Schwarz, Roal Blau und Steel Grau. Bei den Ausstattungslinien Intense und Diamond kann das Dach in Onyx Schwarz Metallic mit jeder Farboption (außer Onyx Schwarz) kombiniert werden, um einen differenzierten zweifarbigen Look zu erhalten.