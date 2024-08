Modellpalette und Händler als Gründe: Toyota legte weiterhin zu

Im Juli erreichte Toyota in Österreich bei den Pkw-Neuzulassungen 4,9 Prozent Marktanteil mit 921 Pkw-Neuzulassungen. Damit stiegen die Neuzulassungen gegenüber dem Juli 2023 um 19,6 Prozent. Das gab der weltgrößte Autohersteller bekannt.

Auch kumuliert stehen die Zeichen weiter auf grün: Toyota steigerte mit 11,5 Prozent über dem Marktdurchschnitt und erreicht 6.699 Pkw-Neuzulassungen. Zu den Pkw gehört unter anderem der C-HR, der kürzlich beim VOLKSBLATT als Testwagen zu Gast war.

Das entspricht 4,3 Prozent Marktanteil, was ein Plus von 0,1 Prozentpunkten bedeutet. Somit liegt Toyota auf Platz acht in der Pkw-Zulassungsstatistik.

Bei den leichten Nutzfahrzeugen erreichte Toyota im Juli mit 161 Neuzulassungen 7,6 Prozent Marktanteil. Kumuliert beträgt der Marktanteil 6,4 Prozent und ergibt 1.386 Neuzulassungen. Damit liegt Toyota kumuliert auf dem fünften Platz.