ÖAMTC: Leere Batterie auch im Sommer häufigste Pannenursache

Die Sommermonate 2024 waren bis jetzt von Hitzewellen und mancherorts starken Unwettern geprägt. Die teils extremen Temperaturen hielten auch die ÖAMTC-Pannenhelfer wieder auf Trab: 159.400-mal half der Mobilitätsclub seinen Mitgliedern in der Zeit von 1. Juni bis einschließlich 18. August in ganz Österreich bei einer Panne.

„Der Sommer war bis jetzt aber nicht wirklich einsatzreicher als in den Vorjahren – wir verzeichnen nur einen leichten Anstieg bei den Panneneinsätzen. Und egal zu welcher Jahreszeit, die Autobatterie bleibt die häufigste Pannenursache – so auch in den bisherigen Sommermonaten“, bilanziert Katharina Brezina, Leiterin der ÖAMTC-Pannenhilfe.

Lesen Sie auch

In rund 27 Prozent der Einsätze rückten die Pannenhelfer aufgrund von leeren Batterien aus – das entspricht rund 40.000 Einsätzen. In 24 Prozent der Fälle gab es Probleme mit dem Motor beziehungsweise dem Motormanagement. An dritter Stelle der häufigsten Einsatzgründe standen Probleme mit den Reifen (elf Prozent), knapp gefolgt von Generator/Starter (acht Prozent).

„Eine Pannenursache, die vermehrt im Sommer auftritt, sind überhitzte Kühlsysteme, die vor allem in Stausituationen bzw. im städtischen Stop-and-Go-Verkehr hohen Belastungen ausgesetzt sind. Knapp 5.400-mal rückte die Pannenhilfe deswegen aus – das entspricht vier Prozent aller Einsätze im bisherigen Sommer“, so Brezina.

Um möglichen Pannen vorzusorgen ist es wichtig, dass das Auto und insbesondere die Batterie regelmäßig überprüft wird. In Bezug auf die Autobatterie sollte auf Anzeichen von Schwäche, wie beispielsweise einen langsamen Start des Motors oder ein schwaches Licht, geachtet werden. Vor allem vor längeren (Urlaubs-)Fahrten ist ein Rundum-Check empfehlenswert.

Kommt es zu einer Panne, sollte man möglichst ruhig bleiben und nicht hektisch handeln. Die ersten Schritte sind Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

Das Auto dabei immer, wenn möglich auf der zur Fahrbahn abgewandten Seite verlassen und an einem sicheren Ort, zum Beispiel hinter der Leitplanke, auf den Pannendienst warten. Bei Hitze und starker Sonneneinstrahlung nach Möglichkeiten einen schattigen Platz zum Warten suchen.