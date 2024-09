Pallas und Étoile jetzt auch bei DS 3 und DS 7 verfügbar

DS Automobiles setzt die neue Modellstruktur Schritt für Schritt über das gesamte Modellangebot um. Nach dem DS 4 sind ab sofort auch die Modelle DS 3 und DS 7 in den Ausstattungsvarianten Pallas und Étoile verfügbar.

Ziel des neu formulierten Angebots ist es, den Kundinnen und Kunden die Auswahl zu vereinfachen und die wichtigsten Merkmale der einzelnen Modelle klarer hervorzuheben, wie der französischer Hersteller – der unter der Fittiche des Stellantis-Konzerns agiert – mitteilt.

An der Spitze der Modellpalette steht die Spezifikation Étoile (französisch für Stern). Der Name ist eine Hommage an den Platz in Paris, auf dem der Triumphbogen (Arc de Triomphe) errichtet wurde.

DS hat für die beiden Ausstattungslinien jeweils ein eigenes Logo entworfen. So verbindet das Symbol der Pallas-Modelle auf subtile Weise die Silhouette einer Palasttür mit der historischen Sichtachse von Paris: Sie verläuft vom Arc de Triomphe du Carrousel über den Obelisken auf dem Place de la Concorde zum Arc de Triomphe auf dem Place Charles-de-Gaulle zum Arche de la Défense.

Die Étoile-Plakette stellt einen breiten Lichtstrahl dar. Er steht für die zwölf Alleen, die am Place Charles-de-Gaulle zusammenlaufen.

Alle DS-3-Modelle tragen die gleiche Handschrift: Die Frontpartie ist geprägt von den glänzend schwarzen DS Wings mit Chromakzenten sowie verchromten Plaketten und Logos. Die Radzierblenden sind schwarz ausgeführt. Äußerlich unterscheiden sich die beiden Versionen durch die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen für die Pallas-Variante und 18er-Alus für die Étoile-Version.

Preislich gelingt der Einstieg in einen DS 3 Pallas ab 38.100 Euro. Der DS 3 Étoile mit Topausstattung notiert ab 42.170 Euro Listenpreis.

Mit dem neuen Modelljahrgang des DS 7 ändert DS Automobiles die Modellbezeichnungen der drei Plug-in-Hybrid-Versionen. Aus E-Tense 225 wird Plug-in-Hybrid 225. Aus E-Tense 4×4 300 wird Plug-in-Hybrid AWD 300 und aus E-Tense 4×4 360 wird Plug-in-Hybrid AWD 360. Äußeres Kennzeichen sind neu gestaltete Plaketten auf der Motorhaube.

Der Einstieg in den DS 7 Pallas ist ab 53.190 Euro möglich. Wünscht man einen DS 7 Étoile so notiert dieser ab 57.640 Euro und der DS 7 Performance mit dem 360 PS starken Allradantrieb ist ab 71.530 Euro erhältlich.