Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé: Teuer, groß und stark

Keine Frage, der „Elfer“ ist DER Porsche schlechthin, aber es ist ja nicht so, dass damit das Portfolio der Zuffenhausener VW-Tochter erschöpft ist. Porsche hat darüber hinaus den Panamera, den 718, den Macan oder auch den Taycan im Angebot.

Und. Ja. Natürlich auch den Cayenne. Das ist das große SUV aus dem Hause Porsche, das sich seit seiner Markteinführung im Jahr 2002 ebenfalls zu einem Bestseller der Marke entwickelt hat.

Aktuell gibt es den Cayenne mit klassischem Verbrennungsmotor, aber auch als Hybridvariante. In dem Fall spricht Porsche von einem E-Hybrid.

Typenschein Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Preis: ab € 113.181,59 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 143.499,59 unter anderem inklusive Außenfarbe kreide € 2.454,-, Lederausstattung Clubleder € 5.049,60, adaptive Sportsitze vorne € 1,478,40, adaptive Luftfederung € 2.331,60, HD-Matrix LED-Hauptscheinwerfer € 2.324,40 und Interieur-Paket Carbon € 1.350,-; einen Porsche Cayenne E-Hybrid gibt es ab € 110.185,44,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 1.451,52,- jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbeschränkung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bzw. 160.000 km auf die Hochvoltbatterie Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R6, 24V, Turbolader, Partikelfilter, 2.995 cm³, 224 kW/304 PS bei 6.400 U/min, max. Drehmoment 420 Nm bei 1.340-5.300 U/min Elektromotor: 130 kW/176 PS, max. Drehmoment 460 Nm Systemleistung: 346 kW/470 PS Systemdrehmoment: 650 Nm Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 254 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,9 s Leistungsgewicht: 5,37 kg/PS WLTP-Verbrauch: 1,5 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,2 Liter CO2-Ausstoß: 35 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4.930/1.983/1.674 mm Radstand: 2.895 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2.522/3.110 kg Kofferraum: 404-1.344 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 3.500/750 kg Tank: 75 Liter (Benzin) Akku: 25,9/21,8 kWh (brutto/netto) Reifen: 4 x 315/40 ZR21 115Y auf 21“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/RCTA/DMS/TPMS Airbags: 8 Geländedaten: Bodenfreiheit: 233 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 23,2°/20,5° Rampenwinkel: 16,9° Wattiefe: 225 mm

Das bedeutet, das Motorendouble aus Sechszylinder und E-Aggregat leistet in Summe 470 PS. Das ist schon eine feine Ansage, wie auch das gesamte Auto eine feine Angelegenheit ist.

Mit seinen rund zweieinhalb Tonnen Leergewicht ist der 1,67 Meter hohe Cayenne relativ agil und verhält sich bei raschen Kurvenfahrten lange Zeit neutral und weist auch keine Lastwechseltücken auf. Auf Tempo-100-Straßen macht das Porsche-SUV also richtig Laune, bleibt aber – bei entsprechendem Respekt vor der Physik – stets beherrschbar und stabil.

Die Lenkung wiederum ist ziemlich direkt und nicht zu leichtgängig. Bremsen und Traktion sind darüber hinaus top, das gilt zudem für die Sitzposition

Den Antritt beherrscht das SUV-Coupé auch souverän, dank E-Unterstützung fällt das Turboloch kaum auf und Schwierigkeiten mit der Traktion sind dem Fünftürer ebenfalls fremd. Darüber hinaus arbeitet die Achtgangautomatik wieselflink. Das ist man von der Marke aus Zuffenhausen aber auch nicht anders gewohnt.

Die elektrische Reichweite beträgt laut Porsche 47 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit 135 km/h. Bei den genannten 135 km/h merkt man übrigens nicht, dass man in Österreich schon illegal unterwegs ist: Wind- und Abrollgeräusche sind nämlich kaum vernehmbar.

Dass bei einem Plug-in der Verbrauch größtenteils davon abhängt, wie oft der Wagen an der Steckdose hängt, ist wohl logisch. Ist der 21,8 Kilowattstunden große Akku einmal leer, steigt der Verbrauch rapide.

Dann wird’s nichts mit dem 1,5-Liter-WLTP-Wert. Realistisch sind inklusive längerer Ausfahrten Werte um die sieben, acht Liter. Bei strammerer Gangart geht es deutlich darüber hinaus.

Dass der Innenraum hochwertige Materialien aufweist und perfekt verarbeitet ist, sollte man annehmen. Diese Annahme erfüllt der Wagen bravourös. Fahrer und Beifahrer sitzen auf anschmiegsamen, elektrisch einstellbaren und beheizbaren Gestühl und genießen jede Menge Platz.

Im Fond sieht die Lage schon anders aus; speziell die Kopffreiheit lässt zu wünschen übrig. Mit 404 Liter Volumen ist der Kofferraum für einen 4,93 Meter langen Wagen fast schon mickrig. Nach Umlegen der Rückbank bleibt eine ebene Ladefläche mit 1.344 Liter Volumen, was jedoch auch nicht gerade umwerfend ist.

Was darüber hinaus erbärmlich ist, ist die Sicht nach hinten; klarerweise hauptsächlich bedingt durch die coupéhaft abfallende Dachlinie.

Der Porsche Cayenne wartet mit gut ablesbaren und vielfältig einstellbaren Digitalinstrumenten auf. Das Multimediasystem hat man flott durchschaut, dann warten keine bösartigen Überraschungen und Aha-Erlebnisse in den Untiefen der Untermenüs auf einen.

Sprachsteuerung und Smartphonespiegelung funktionieren annähernd perfekt; die Assistenzsysteme leisten sich jedoch schon so manchen Fehler, speziell die Verkehrszeichenerkennung.

Optisch macht der Wagen innen wie außen eine gute Figur. Die markentypischen, leicht emporgehobenen Scheinwerfer verleihen in Kombination mit der geschwungenen Motorhaube der Front eine freundliche Gesichtsform. Am Heck stechen das LED-Leuchtenband sowie der Cayenne-Schriftzug in Schreibschrift ins Auge.

Seine 470 Pferdestärken sieht man dem Wagen auf den ersten Blick nicht an. Sehr wohl aber seine Offroadambitionen, die der Allradler auf seinen 21er-Alus unter anderem mittels ausgestellten Radhäusern und massivem Unterbodenschutz am Heck ausstrahlt.

Fazit

470 Pferdestärken, 650 Newtonmeter, 254 km/h Spitze und 4,9 Sekunden für den Tempo-100-Sprint sprechen beim 4,93 Meter langen Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé für sich. Allerdings auch 143.499,59 Euro, wovon gut 30.000 Euro allein für die Extras zu berappen sind.

Von Oliver Koch