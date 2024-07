Porsche Taycan 4S Cross Turismo: Sportler mit Ladehemmung

Was man nicht alles auf sich nimmt, um ein (vermeintliches) Traumauto zu fahren: Die Herzallerliebste ist beruflich unterwegs und sie und ihre Kollegin wollen vom Flughafen abgeholt werden. Von München wohlgemerkt.

Das sind von der Redaktion in Linz rund 240 Kilometer. Und nein, die Damen reisten nicht nur mit Handgepäck, da sie knapp eine Woche lang beruflich unterwegs waren. Das Unterfangen heißt daher: rund 500 Kilometer, zwei Koffer plus Handgepäck – auf der Hinfahrt solo im Auto, auf der Rückfahrt zu Dritt.

Lesen Sie auch

Das Gefährt der Wahl hieß im konkreten Fall Porsche Taycan 4S Cross Turismo. 4,97 Meter lang, Allrad, 446 Liter Kofferraumvolumen und in den Frunk passen 84 Liter. Nun ist wohl spätestens das Wörtchen Frunk der Hinweis darauf, dass es sich bei dem Viersitzer um ein Elektroauto handelt.

Typenschein Porsche Taycan 4S Cross Turismo Preis: ab € 119.914,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 160.897,60 unter anderem inklusive Offroad Design Paket € 1.987,30, LED-Türprojektoren € 285,60, elektrische Ladeklappe € 624,75, Panorama-Festglasdach € 1.606,50, Sport Chrono Paket € 1.124,55, Hinterachslenkung inklusive Servolenkung Plus € 2.332,40, LED-Matrix-Hauptscheinwerfer € 2.195,55, Geräusch- und Wärmeschutzverglasung € 1.838,55, Onboard-AC-Charger mit 22 kW € 1.666,-, Spurwechselassistent € 773,50, Porsche InnoDrive € 3.070,20, Head-up-Display € 1.594,60, Wärmepumpe € 844,90, Bose Surround-Soundsystem € 1.350,65 und Range Manager € 285,60; einen Porsche Taycan gibt es ab € 104.316,49 NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbeschränkung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bzw. 160.000 km auf die Hochvoltbatterie Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: 360 kW/490 PS, max. Drehmoment 650 Nm Getriebe: Zweigangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,7 s Leistungsgewicht: 4,8 kg/PS WLTP-Verbrauch: 21,4 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 24 kWh Eckdaten: L/B/H: 4.974/1.967/1.409 mm Radstand: 2.904 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2.350/2.885 kg Kofferraum: 446-1.212 Liter Frunk: 84 Liter Akku: 93,4/88,7 kWh (brutto/netto) Reifen: 4 x 265/35 ZR21 101Y auf 21“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 6

Kennern der Materie war dies vermutlich schon beim Wörtchen Taycan klar, aber um kurz zu erläutern. E-Autos können aufgrund der komprimierteren Bauart der Motoren anders konzipiert werden und der gewonnene Platz unter der – im Falle des Taycan – langen, rundlichen Motorhaube kann dann als Stauraum genutzt werden.

Die Reichweite gibt die Zuffenhausener Autoschmiede mit 517 bis 613 Kilometer an. Dazwischen liegen knapp hundert Kilometer und das verdeutlicht, wie sehr es bei dem Elektro-Sportler auf die Fahrweise ankommt.

Klar, man kann den allradgetriebenen Porsche behutsam, mit minimalem Druck aufs Alu-Gaspedal und vorausschauender 100-km/h-Fahrweise auf der Autobahn durch die Gegend tragen.

Dann liegt – bei Trockenheit und warmen Temperaturen – der Realverbrauch bei gut 25 Kilowattstunden (kWh) und der 97 Kilowattstunden große Akku reicht nach Adam Riese für knapp 400 Kilometer. Allerdings wird man dem grundsätzlichen Temperament des Fünfsitzers nicht einmal ansatzweise gerecht.

Schließlich beherbergt die dynamische Karosserie zwei Elektroaggregate, die alle vier Räder antreiben und – als Overboost-Leistung bei Launch Control – 571 Pferdestärken sowie 650 Newtonmeter Drehmoment bereithalten.

Der Lackmustest

Um es jedenfalls abzukürzen. Abfahrt in Linz mir 85 Prozent Akkustand. Zwischenladen an der Schnellladesäule in Meggenhofen. Höchsttempo: 90 kW. 30 kWh in 30 Minuten.

Weiterfahrt Richtung Flughafen München. Zwischenstopp in Mühldorf am Inn. Wieder aufladen an der Schnellladesäule. Dieses Mal gönnt sich der Taycan mit 800-Volt-Technologie in knapp 20 Minuten rund 30 Kilowattstunden bei einer Spitzengeschwindigkeit von 106 kW.

Bei der Retourfahrt vom Münchner Flughafen wieder ein Zwischenstopp bei der Ionity in Mühldorf. Und endlich zeigt der Taycan bei einstelligen Temperaturen wenigstens so halbwegs, was er in Sachen Ladetempo draufhat. 156 kW Maximum, knapp 15 Minuten Standzeit und 28,9 Kilowattstunden, so das Fazit bei der Weiterfahrt.

Mit 76 Prozent Akkustand und 330 Kilometer Restreichweite laut Digitaldisplay ist der Linzer Zentralraum nun ohne weiteren Zwischenstopp erreichbar. Da kann man sich auf der deutschen Autobahn prompt 223 km/h gönnen.

Und wenn also dieses leidige Thema mit der Ladegeschwindigkeit nicht wäre, wäre der Taycan 4s Cross Turismo ein Traumauto mit ansonsten nur minimalen Schwächen.

Straßenlage: perfekt. Lenkung: präzise. Bremsen: grandios dosierbar und zur Not brutal. Federung: sportlich-straff, aber nicht unnötig hart. Beschleunigung: wuchtig. (Künstlicher) Sound: unnötig, aber klangvoll und deutlich stilvoller als bei manch anderen E-Autos. Assistenzsysteme: zuverlässig und nicht allzu schreckhaft.

Sprachsteuerung: holprig, aber wenn die Assistentin einen einmal verstanden hat, pfeilschnell. Menüführung: kinderleicht und rapide. Platzangebot: vorne üppig, hinten für 4,97 Meter Länge gerade mal ausreichend.

Ablagemöglichkeiten: eng begrenzt. Kofferraumvolumen: mit 446 Liter Fassungsvermögen üppig. Verarbeitung: perfekt. Materialmix: perfekt.

Coolnessfaktor: sehr hoch. Serienausstattung: bescheiden. Gesamtpreis: mit Extras um gut 40.000 Euro bei knapp 161.000 Euro und somit nur für eine wirklich betuchte Klientel leistbar.

Fazit

Elektro-Allradsportler mit hohem Alltagsnutzen – wenn die Temperatur passt und die Langstrecke nur selten notwendig ist.

Von Oliver Koch