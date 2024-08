Regionaler Grillgenuss – Das Beste kommt vom Bauern ums Eck

Sommerzeit ist ganz selbstverständlich Grillzeit. Je hochwertiger die Produkte, desto größer wird auch der Grillgenuss. Daher sollte man darauf achten, was auf dem Rost landet, rät die Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

In OÖ mangelt es nicht an erstklassigem Fleisch, das jedes Grillherz höherschlagen lässt: Mariniertes Fleisch wie Schopf, Karree, Bauch oder Ripperl vom Schwein sind absolute Klassiker und besonders beliebt. Das Fleisch wird oft schon perfekt mariniert angeboten, sodass es nur noch auf den Grill gelegt werden muss. Mit Bauchspeck ummantelte Filet-stücke und Gemüse am Spieß sorgen für ein Grillhighlight.

Gustostücke und Fisch

Vom Rind oder Schaf kommen Delikatessen wie zartes Steak, saftige Rippchen oder würzige Lammkoteletts. Zart sind auch Teile vom Huhn oder im Ganzen, wie auch frischer Fisch. Diese hochwertigen Stücke verleihen jedem Grillabend einen Hauch von Luxus. Der Trend, den auch oberösterreichische Milchbauern aufgreifen, ist ideal für Vegetarier und Käseliebhaber. Grillkäse schmilzt nicht, sondern bleibt fest und bekommt auf dem Grill eine köstliche Kruste.

Gemüse sorgt für Frische

Frisches Gemüse und Gemüseraritäten aus der Region geben dem Grillteller nicht nur einen bunten Kick, sondern auch wertvolle Vitamine und Nährstoffe. Paprika, Zucchini, Melanzani, Kartoffeln, Pilze oder Maiskolben sind auf dem Grill ein echtes Highlight.

Verschiedene Salate wie bunter Blattsalat, Kartoffel-, Tomaten- oder Gurkensalat ergänzen das Grillbuffet perfekt.

Abgerundet wird ein regionaler Grillgenuss von selbstgepressten Säften, Most, Wein und Bier. Nutzen Sie das Angebot regionaler Grillspezialitäten und kaufen Sie direkt beim Bauern in Ihrer Region – Finden Sie die Direktvermarkter in Ihrer Nähe unter www.gutesvombauernhof.at.