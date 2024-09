Schulstart: Die wichtigsten Termine im Schuljahr 2024/25

Am 2. September startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr, in den anderen Bundesländern geht es am 9. September los. Bereits am jeweiligen Tag darauf muss der Stundenplan stehen (wobei es aber noch später zu Änderungen kommen kann).

Die ersten Ferien gibt es dann Ende Oktober: Zum fünften Mal stehen die österreichweiten Herbstferien zwischen Nationalfeiertag (26. Oktober) und Allerseelen (2. November) auf dem Programm.

Diese sind aufgrund des Falls der beiden Feiertage (der 26. Oktober ist ein Samstag, der 2. November ein Freitag) heuer relativ kurz. Es bieten sich auch anders als in sonstigen Jahren keine sogenannten Fenstertage an, um die Ferien durch schulautonome Tage zu verlängern. Ebenfalls ungünstig fällt Maria Empfängnis (8. Dezember), nämlich auf einen Sonntag.

Ausgeglichen wird das dann zu Weihnachten. Da der 24. Dezember heuer ein Dienstag ist, ist laut Schulzeitgesetz auch automatisch der Montag frei. Die Weihnachtsferien dauern damit von 21. Dezember bis 6. Jänner.

Die Semesterferien 2025 stehen in Wien und Niederösterreich dann von 1. bis 9. Februar auf dem Programm. Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg fallen sie auf 8. bis 16. Februar, in Oberösterreich und der Steiermark auf 15. bis 23. Februar.

Osterferien haben die Schüler im kommenden Schuljahr sehr spät, nämlich einheitlich von 12. bis 21. April. Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt im kommenden Schuljahr auf einen Donnerstag – womit sich der darauffolgende Freitag für einen schulautonomen Tag und ein langes Wochenende anbietet.

Zentralmatura von 6. bis 14. Mai

Darauf nimmt auch gleich die Zentralmatura Rücksicht, die erst in der Woche darauf beginnt. Erster Prüfungstag ist der 6. Mai (Latein/Griechisch), abgeschlossen wird sie am 14. Mai (Italienisch).

Das nächste mögliche lange Wochenende steht dann Ende Mai an: Der erste der beiden Donnerstag-Feiertage fällt mit Christi Himmelfahrt auf den 29. Mai, der darauffolgende Freitag ist der nächste Kandidat für einen schulautonomen Tag.

Nicht mehr wirklich Feriencharakter haben die Pfingstferien von 7. bis 9. Juni: Sie bestehen außer dem Pfingstwochenende nur mehr aus dem Pfingstmontag – der Dienstag wird seit der Einführung der Herbstferien normal unterrichtet (außer er wird schulautonom freigegeben).

Letzter Feiertag vor dem Schulende ist dann Fronleichnam am 19. Juni. Der darauffolgende Freitag ist als Zwickeltag ein weiterer Tipp für einen schulautonomen Tag.

Für das Lernen auf den letzten Drücker ist das allerdings zumindest im Osten zu spät. Das Schuljahr endet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nämlich bereits am 27. Juni, also schon in der Woche darauf. In den restlichen Bundesländern ist der 4. Juli der letzte Schultag.

Der Schulbeginn im Schuljahr 2025/26 ist dafür ebenfalls besonders früh: Im Osten kehren die Schülerinnen und Schüler bereits am 1. September in die Klassenzimmer zurück, für alle anderen geht es am 8. September 2025 wieder los.