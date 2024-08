Skoda Octavia: Der RS komplettiert nun die Modellfamilie

Der Octavia RS und Octavia Combi RS bilden ab sofort die Speerspitze der aktuellen Octavia-Familie, von der Skoda kürzlich auch eine Einsteigervariante präsentiert hat. Die Buchstaben „RS“ stehen bei Skoda seit mehr als 50 Jahren für „Rallye Sport“ und damit für hohe Performance.

Dieses Kürzel ziert die leistungsstärksten Modelle einer Baureihe, so auch den neuen Octavia RS und Octavia Combi RS. Der Schlüssel zu deren dynamischem Charakter ist der neue Motor, der jetzt 265 PS bereitstellt – ein Zuwachs von 20 PS gegenüber dem Vorgängermodell.

Lesen Sie auch

Diese Kraft ermöglicht laut der tschechischen VW-Tochter „beeindruckende Fahrleistungen“: Der Octavia RS sprintet in 6,4 Sekunden von null auf 100 km/h, die Kombiversion absolviert diese Aufgabe in 6,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei beiden Karosserievarianten 250 km/h. Skoda stattet den Octavia RS grundsätzlich mit Siebengang-Direktschaltgetriebe (DSG) aus.

Der tschechische Hersteller setzt im Octavia RS auf ein elektromechanisches Differenzial, das die Kraftverteilung zwischen den angetriebenen Vorderrädern regelt. Das um 15 Millimeter abgesenkte Fahrwerk sorgt für einen niedrigen Fahrzeugschwerpunkt.

Dieser optimiert das Handling. Eine sehr direkte Lenkung über das Multifunktions-Lederlenkrad inklusive Schaltwippen ist dadurch auch möglich. Die Sportsitze sind mit integrierten Kopfstützen ausgestattet.

Schwarze Exterieurdetails und RS-Embleme an der Karosserie heben das Topmodell hervor. So sind beispielsweise der Kühlergrillrahmen, die Außenspiegel und die Zierleisten um die Fenster in hochglänzend Schwarz ausgeführt. Die Limousine trägt zudem eine schwarze Heckspoilerlippe, der Kombi eine schwarze Dachreling. Die Stoßfänger vorn und hinten führt Skoda im RS-Design aus.

Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, Heckleuchten in Kristallglasdesign, Sportabgasanlage, Akustikverglasung vorn, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Fahrprofilauswahl sind Serie. Sprachassistentin Laura nutzt inzwischen auch ChatGPT und bietet dadurch noch mehr Funktionen als bislang.

Zum Thema Sicherheit: Serienmäßig an Bord sind Spurhalte- und Spurwechsel-Assistent, dynamischer Fernlicht-Assistent, Travel-Assistent und Adaptiver Abstands-Assistent (ACC) sowie das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System namens „KESSY“.

Der Skoda Octavia ist aktuell der beliebteste Pkw der Österreicher. Der Kompaktwagenklassiker läuft im Stammwerk von Skoda, in Mlada Boleslav vom Band.

Den 265 PS starken Octavia RS bietet Skoda ab 50.990,- Euro an, nach Abzug aller Privatkunden-Boni ist der Topsportler ab 42.490 Euro erhältlich.

Aber nicht nur bei den Autos mit Verbrennungsmotor hat Skoda Neuigkeiten im Talon. Als Neuheit im Segment der Elektro-Pkw steht der Skoda Elroq in den Startlöchern. Dieser wird erstmals die neue Designsprache des tschechischen Herstellers widerspiegeln. Die Weltpremiere des elektrisch betriebenen SUV ist für Herbst 2024 anberaumt.