Skoda wertet seine beiden Kompaktmodelle Scala und Kamiq auf

Der tschechische Autohersteller Skoda hat seine Kompaktmodelle Scala und Kamiq umfangreich aufgewertet. Die neu gestalteten Front- und Heckschürzen sowie die schärfer gezeichneten Scheinwerfer verleihen dem Scala „einen noch sportlicheren Auftritt und betonen die SUV-Präsenz“ des Kamiq.

Als Premiere für Scala und Kamiq verfügen beide Modelle auf Wunsch über LED-Matrix-Scheinwerfer. Ebenfalls neu sind einige Simply Clever-Details. Mit dem serienmäßigen 8-Zoll-Kombiinstrument und dem 8,2 Zoll großen zentralen Touchscreen gestaltet Skoda die Anzeigen der beiden Kompaktmodelle nun komplett digital.

Lesen Sie auch

Neue Angebotsstruktur

Vier USB‑C-Anschlüsse mit 45-Watt-Schnellladefunktion und eine Telefonbox mit induktiver Ladefunktion (15 Watt) stehen optional zur Wahl. Im Zuge der Modellaufwertung führt Skoda zudem eine neue Angebotsstruktur mit den Ausstattungslinien Essence, Selection und Monte Carlo sowie sechs Design Selections ein.

Für Polsterung und Türverkleidungen kommen nachhaltige Materialien wie recycelte Textilien sowie Hanf- und Kenaf-Naturfasern zum Einsatz.

Drei Motoren der aktuellen Generation mit Leistungen zwischen 95 und 150 PS sowie ein umfassendes Angebot an Sicherheitsfunktionen und Assistenzsystemen runden die Modellaufwertung ab.

Skoda hat sowohl den Scala als auch den Kamiq seit dem Jahr 2019 im Portfolio. Bis heute hat der tschechische Autohersteller mehr als 670.000 Exemplare der beiden Erfolgsmodelle an seinem Hauptsitz in Mladá Boleslav produziert. Sowohl Scala als auch Kamiq zählen in ihrem jeweiligen Segment zu den zehn meistverkauften Fahrzeugen Europas. Beide Modelle kommen Mitte März auf den Markt.