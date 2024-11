So kommen Lederschuhe gut durch Herbst und Winter

Wer mit Lederstiefeln oder anderen Schuhen aus Leder durch die nasskalte Jahreszeit laufen will, sollte diese vorher unbedingt imprägnieren. Dazu rät die Schuhexpertin Claudia Schulz. Und zwar bei Regen- und Schneewetter vor jedem dritten Tragen.

Am besten reinigt man die Schuhe vorher und sprüht sie dann mit Imprägnierspray ein. Wer seine Schuhe häufig bei Schmuddelwetter trägt, kann auch die Ledersohlen imprägnieren oder bei einer Schusterin oder einem Schuster imprägnieren lassen.

Am besten greifen Sie zu Imprägniermitteln, die möglichst keine Fluorchemikalien enthalten (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS). Sie verschmutzen laut Verbraucherschützern nicht nur dauerhaft Wasser und Boden. Die oft als Ewigkeits-Chemikalien bezeichneten PFAS reichern sich auch in Mensch und Tier an.

Achten Sie beim Imprägnierschutz daher auf Angaben wie „fluorfrei“, „frei von PFAS“, „frei von PFC“ oder „frei von Fluorcarbonen“. Sie weisen laut Verbraucherzentrale NRW auf Mittel ohne gesundheits- und umweltschädigende Fluorchemie hin. Vorsicht ist demnach hingegen bei Imprägniermitteln geboten, die als PFOA -frei oder PFOS-frei beworben werden. Sie enthielten den Verbraucherschützern zufolge in der Regel andere Substanzen aus der Gruppe der PFAS und sind nicht zu empfehlen.

Übrigens: Statt mit Imprägniersprays kann man Schuhe aus Glattleder auch mit wachs- oder fetthaltiger Schuhpflege oder Schuhcreme vor Nässe schützen.

Pflegetipps: Mit Essigessenz gegen Schneeränder und Abstand zur Heizung

Ihre Schuhe sind im Schneematsch oder anderweitig so richtig schmutzig geworden? Claudia Schulz empfiehlt, sie dann mit warmem Wasser und einem fusselfreien, weichen Tuch zu reinigen.

Haben sich weiße Schneeränder auf den Schuhen gebildet, kann man die Ränder mit etwas Essigessenz betupfen. „Meist stammen die Schneeränder nicht nur vom Streusalz, sondern auch von Gerbsalzen, die durch die Feuchtigkeit aus dem Leder treten“, so Schuh-Expertin Schulz. „Daher sollte man immer den ganzen Schuh abwischen und darf auch ruhig etwas reiben, um die Flecken wegzubekommen. Bitte aber immer auf die Farbechtheit achten!“

Feuchte Schuhe lassen Sie dann am besten langsam und mit der Sohle nach außen liegend trocknen. Dazu stopft man sie am besten mit Zeitungspapier oder anderem saugfähigem Papier aus – und wechselt dieses so oft, bis die Schuhe wirklich trocken sind.

Eines sollten Sie aber auf jeden Fall bleibenlassen: Lederschuhe auf oder unter die Heizung stellen. „Das Leder trocknet sonst zu schnell und wird brüchig“, so Schulz.