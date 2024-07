Sportliches Design mit markentypischer Performance

Der Mini Cooper S im John Cooper Works Trim zitiert die Rennsporthistorie der Marke durch ein individuelles Front- und Heckdesign. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Vier-Zylinder-Ottomotor und einem auf agiles Handling abgestimmten Federungs- und Dämpfungssystem steht der ikonische Dreitürer für maximalen Fahrspaß, so die britische BMW-Tochter.

Im urbanen Umfeld überzeugt der wendige Kleinwagen laut der Autoschmiede mit kompakten Proportionen. Für ein hohes Maß an Fahrspaß, Sicherheit und Komfort sorgt die präzise Lenkung in Kombination mit einem Sport-Automatikgetriebe, kraftvollen Bremsen und einem tiefen Fahrzeugschwerpunkt.

Lesen Sie auch

Mit markanten Diffusoren im Front- und Heckbereich stellt der JCW Trim die Performance in den Mittelpunkt. Dafür steht auch das von klaren Outlines geprägte John Cooper Works Logo in der traditionell rot-weiß-schwarzen Farbgebung mit der symbolisierten Zielflagge. Auf dem oktogonalen Frontgrill in Hochglanz-Schwarz kommen diese trimspezifischen Details zur Geltung.

Das Kontrastdach und Spiegelkappen in Schwarz setzen laut Mini optische Highlights. JCW Bremssättel in Schwarz mit JCW Badge und exklusive Felgendesigns in Größen von 17 Zoll und 18 Zoll verstärken den Auftritt des Dreitürers.

Aus schwarzem Kunstleder gefertigte Sportsitze für Fahrer und Beifahrer betonen die exklusive Sportlichkeit mit mehrfarbigem Strickmaterial im Schulterbereich und roten Akzentnähten. Das vom Motorsport inspirierte Farbkonzept setzt sich auf der gestrickten Oberfläche der Armaturentafel mit einem trimspezifischen, schwarz-roten Muster im Stil einer Zielflagge fort.

Sämtliche fahrzeugbezogenen Daten stellt das hochauflösende OLED-Display mit 240 Millimeter Durchmesser dar. Die Navigations-, Medien-, Telefon- sowie Klimaeinstellungen sind für Fahrer und Beifahrer über das Zentralinstrument erreichbar. Durch die neuen sogenannten Experience Modes kann das Ambiente im Interieur individuell abgestimmt werden.

Im Stadtverkehr erleichtert die automatische Geschwindigkeits- und Abstandseinhaltung das Fahren. Beim Navigieren hilft die Navigation durch 3D-Visualisierung sowie Augmented View, die Darstellung der aktuellen Verkehrslage, Hinweise auf Parkmöglichkeiten inklusive digitaler Bezahlmöglichkeit und vieles mehr.

Als Bestandteil des umfangreichen Funktionspakets Driving Assistant Plus erhöhen kamera- und radarbasierte Assistenzfunktionen die Sicherheit durch Unterstützung beim Lenken sowie Spurhalten.

Geeignete Parkplätze erkennt der Parking Assistant Professional und leitet Parkvorgänge auf Wunsch selbstständig ein. Beim Aussteigen überwacht die Safe Exit Funktion serienmäßig die Umgebung und warnt bei sich nähernden Verkehrsteilnehmern vor dem Türöffnen.

Und die Motorisierung? Mit 204 PS beschleunigt der 2.0 Liter TwinPower Turbo Motor den Wagen mit 300 Newtonmetern maximalem Drehmoment von null auf 100 km/h in 6,6 Sekunden. Darüber hinaus hat Mini auch noch andere Linien am Start, etwa die Resolute Edition.