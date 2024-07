SUV-Coupé aus Köln: Ford bringt den Capri als E-Auto auf den Markt

Zum Modellstart bietet Ford den Ford Capri mit Extended-Range-Batterie, Heck- und Allradantrieb sowie in zwei Ausstattungsvarianten an

Der Ford Capri ist zurück. Mit der vollelektrischen Neuinterpretation des Kultklassikers präsentiert die Marke das zweite Elektroauto der neuen Generation, das im Cologne Electric Vehicle Center (also in Köln) vom Band läuft.

Der Capri tritt als sportlich designtes SUV-Coupé auf und überführt damit die Linienführung des gleichnamigen Sportcoupés konsequent in die Neuzeit, wie der US-Autohersteller mitteilt.

Der Capri weist eine Länge von 4.634 Millimetern auf, ist 1.872 Millimeter breit und unbeladen 1.626 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.767 Millimeter.

Die serienmäßigen Aero-Leichtmetallräder – 19-zöllig bei der Ausstattungslinie Capri, 20 Zoll für den Capri Premium – verleihen dem SUV-Coupé laut Ford einen selbstbewussten Auftritt, denn sie lassen ihn optisch noch geduckter und dynamischer wirken. Optional stehen auch Räder bis 21 Zoll zur Wahl.

In der Variante mit Hinterradantrieb stellt der Stromspeicher eine Nettokapazität von 77 kWh (Kilowattstunden) zur Verfügung. Diese Energie setzt der Heckmotor in 286 PS Spitzenleistung bei einem nonstop anliegenden Drehmoment von 545 Newtonmetern um. Damit kann der Capri RWD in 6,4 Sekunden auf null auf hundert km/h beschleunigen, seine Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt.

Mit einer Batterieladung kann der Hecktriebler bis zu 627 Kilometer Reichweite erzielen. Das Nachladen erfolgt wahlweise per Wechselstrom mit elf kW an der heimischen Wallbox oder per Gleichstrom-Schnellladen (DC) mit einer Ladeleistung von bis zu 135 kW an öffentlichen Ladepunkten. An einer solchen DC-Säule benötigt die Batterie rund 28 Minuten, um von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität gebracht zu werden.

Noch schneller, nämlich in 26 Minuten, kann diese Übung der Allradversion gelingen: Sie ist mit einer Ladeleistung von 185 kW ausgestattet. Ihre Extended-Range-Batterie mit 79 kWh nutzbarer Kapazität ermöglicht Reichweiten von bis zu 592 Kilometer.

Dabei ergänzt ein Aggregat an der Vorderachse das Drehmoment des 545 Newtonmeter starken Hinterachsen-Motors um zusätzliche 134 Newtonmeter, wie die US-Autoschmiede mitteilt.

Im Verbund mit der Maximalleistung von 340 PS ermöglicht dies einen Sprint von null auf hundert km/h in 5,3 Sekunden. Auch die Allradversion lässt 180 km/h Topspeed zu.

Das hochdigitale Interieur präsentiert sich auf das Wesentliche reduziert. Als wichtiges Bedienelement in diesem Konzept fungiert das in der Mitte des Cockpits angeordnete Ford SYNC Move mit 14,6 Zoll Bildschirmdiagonale.

Da es schwenkbar beweglich ist, dient es auch als Abdeckung für das „My Private Locker“ genannte Ablagefach. Reichlich Stauraum bietet zudem die 17 Liter große, zentral in der Mittelkonsole untergebrachte MegaConsole.

Der Ford Capri verfügt über ein breites Spektrum fortschrittlicher Assistenzsysteme, das bis hin zum automatisierten Spurwechsel reicht. Schon ab Werk bringt er unter anderem Cross-Traffic Alert mit aktivem Bremseingriff sowie die intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stopp&Go, Ausweich-Assistent, Fahrspur-Assistent, Fahrspur-Pilot und Pre-Collision Assist mit.

Durch das optionale Fahrerassistenz-Paket kommen so hilfreiche Systeme wie Spurwechsel- Assistent, Einpark-Assistent, Head-up-Display und 360-Grad-Kamera hinzu. Für optimale Sicht und Sichtbarkeit sorgen LED-Scheinwerfer mit Fernlicht-Assistent. Im Capri Premium setzt Ford dynamische Matrix-LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht ein.

Die große Heckklappe unterstreicht den hohen Alltagsnutzen des neuen Ford Capri. In der Premium-Version lässt sie sich sensorgesteuert per Fußbewegung unter dem hinteren Stoßfänger elektrisch öffnen – diese Funktion steht für den Ford Capri in der Basisausstattung auf Wunsch zur Verfügung.

Die Kofferraumöffnung ist über einen Meter breit, die Ladekante mit nur 63 Zentimetern angenehm niedrig. Dahinter erstreckt sich ein Gepäckabteil mit über 570 Liter Volumen, das sich durch Umlegen der zweiten Sitzreihe auf bis zu 1.510 Liter erweitern lässt.

Zum Modellstart bietet Ford den Capri ab 41.390 Euro mit Extended-Range-Batterie und Heckantrieb an. Zudem können die Kunden einen Allradantrieb und zwischen den hochwertigen Ausstattungsvarianten Capri und Capri Premium wählen.

Ford setzt seit einigen Jahren konsequent auf die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte. Das erste rein elektrisch betriebene Modell ist mittlerweile seit rund vier Jahren auf dem Markt. Dabei handelt es sich um den Mustang Mach-E, den es mit Heckantrieb oder Allradantrieb gibt.