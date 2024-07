Tesla gewährt Rabatt auf sein Elektroauto Model Y

Im Bestreben noch mehr Kunden die Möglichkeit zu geben, den weltweiten Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, baut Tesla sein Angebot an preisgünstigen Einstiegsvarianten in die E-Mobilität in Österreich weiter aus. So ist das Model Y ab sofort mit Sonderzinssätzen ab 1,49 Prozent verfügbar.

Zusätzlich bietet Tesla den Tesla Bonus für Business-Kunden in Höhe von 2400 Euro (inklusive Steuern) für alle Model Y Varianten und unterstützt damit den Wechsel zu nachhaltiger Energie auch im Geschäftskundenbereich.

Der Tesla Bonus für Business-Kunden ist darüber hinaus mit den Sonderzinssätzen im Leasing kombinierbar. Das schreibt der US-Autohersteller in einer Medieninformation.

Das Model Y bedient laut der kalifornischen Autoschmiede die Bedürfnisse von Konsumenten, die nach einem zuverlässigen, praktischen, effizienten und sicheren Fahrzeug suchen und hat sich als Vorreiter in der Elektroauto-Branche etabliert. 2023 war es das meistverkaufte Fahrzeug weltweit.