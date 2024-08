Toyota-Tochter Lexus präsentiert Ausstattungslinie NX Overtrail

Mit dem Lexus NX Overtrail ergänzt die Premiummarke das Portfolio ihres Bestsellers um eine attraktive Ausstattungsvariante. Exklusive Design-Details unterstreichen einen robusten Look, Überarbeitungen am Fahrwerk garantieren ein sicheres Vorankommen auf jedem Untergrund.

Neben neu gestalteten 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit grobstolligen Geländereifen wurde der Lexus NX Overtrail mit einer Fahrwerkserhöhung ausgestattet. Außenspiegelgehäuse, Türgriffe, Radlaufleisten und Dachreling sind in Schwarz gehalten, ebenso wie die Fensterleisten und die Räder. Rahmen und Gitter des spindelförmigen „Diabolo“-Kühlergrills wurden glanzgedreht, was das Frontdesign nochmals hervorhebt.

Im Kontrast zu den schwarzen Applikationen steht die neue Außenfarbe Saharabeige. Neben sechs weiteren Farbtönen steht diese Metalliclackierung exklusiv für die Overtrail Ausführung zur Wahl. Am Fahrzeugheck setzt der graue Lexus Schriftzug einen besonderen Akzent, so die Nobeltochter von Toyota per Medieninformation.

Die Karosserie wurde um 15 Millimeter höhergelegt, wodurch die Gesamthöhe auf 1.675 Millimeter wächst. Dadurch erhält der Fahrer einen hervorragenden Überblick über die Umgebung.

Die Bodenfreiheit steigt auf 200 Millimeter, womit auch unwegsamere Strecken ohne Probleme bewältigt werden können. Zusätzliche Heckverstrebungen verbessern außerdem die Gesamtstabilität.

Die Ausstattungsvariante ist ab sofort bestellbar und lässt sich mit allen in Österreich erhältlichen Antrieben des NX (NX 350h und NX 450h+) kombinieren. Als NX 350h kostet sie ab 73.900 Euro, als NX 450h+ ab 77.300 Euro.