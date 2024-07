Triumph präsentiert neue A2-Version der Street Triple 765

Triumph Motorcycles bringt eine neue Variante des extra-wendigen Kultmotorrads Street Triple, die sich speziell an jüngere Fahrer und Besitzer des A2-Führerscheins richtet.

Der überarbeitete 765 ccm-Dreizylindermotor leistet in der neuen A2-Variante der Street Triple 765 R nun 95 PS anstatt der bekannten 120 Pferdestärken und kann mit dem als Zubehör erhältlichen Restriktor-Kit auf A2-konforme 47,5 PS (35 kW) gedrosselt werden.

Erweitert der Besitzer seine Fahrerlaubnis auf den A-Führerschein, kann der Begrenzer schnell und einfach wieder entfernt werden, wodurch wieder die Maximalleistung von 70 kW (95 PS) verfügbar ist.

Das aktuelle Street Triple 765 R-Modell kam 2023 auf den Markt. Sein Motor punktet mit Verbesserungen, die im Rahmen des Engagements von Triumph in der Moto2-Weltmeisterschaft entwickelt wurden und die sowohl die Performance als auch das Drehmoment sowie das Ansprechverhalten deutlich verbessert haben, so der Hersteller via Medieninfo.

Zu den Komponenten der Street Triple 765 R gehören Brembo M4.32 4-Kolben Radial-Monobloc-Bremssättel vorne und eine Brembo Einkolben-Schwimmsattelbremse hinten. Hinzu kommen eine Showa 41-mm-Upside-down-Gabel und ein Showa Monoshock-Federbein mit Ausgleichsbehälter am Hinterrad, beide Komponenten sind voll einstellbar.

Alle Street Triple-Fans profitieren von einer Menge an fortschrittlicher Technologie, die dabei hilft, die Fähigkeiten des Bikes optimal und sicher zu nutzen. Mit dem serienmäßigen, optimierten Kurven-ABS und der Kurven-Traktionskontrolle liefert die Street Triple 765 R in jeder Schräglage ein präzises und bestens kontrollierbares Brems- und Beschleunigungsverhalten.

Zusätzlich verbessert die Wheelie-Kontrolle am Vorderrad die Sicherheit und ist für den Fahrer kaum spürbar. Für die Kontrolle der Performance stehen die vier Fahrmodi: „Road“, „Rain“, „Sport“ und „Rider“ zur Verfügung, die über das intuitive Bordmenü und das TFT-Display leicht zu wechseln sind.

Das Bike wird in den zwei Farbvarianten des Basismodells im Modelljahr 2025 erhältlich sein – einem auffälligen Matt Baja Orange oder dem eleganten Pure White. Bei der ersten Lackvariante sind Tank, Scheinwerfergehäuse sowie die Seitenteile in Orange lackiert, während der vordere Kotflügel und die Kühlerverkleidungen in mattem Schwarz ausgeführt sind.

Die weiße Variante besitzt Akzente in Baja Orange auf dem Tank und weiteren Teilen. Der vordere Kotflügel sowie die Scheinwerfergehäuse sind weiß, während die Kühlerverkleidungen in Storm Grey gehalten sind.

„Viele frisch gebackene Motorradfahrer können es gar nicht erwarten, auf einem sportlichen Naked-Bike mit starker Optik und hochwertigen Komponenten durchzustarten“, erklärt Paul Stroud, Chief Commercial Officer bei Triumph, die auch die Tiger im Programm hat.

„Dank der A2-konformen Version unserer beliebten Street Triple 765 R müssen sie darauf nicht lange warten. Dieses neue Bike ergänzt unser A2-Portfolio ideal und bietet nun auch Motorradfahrern mit dieser Führerscheinklasse die Performance, den Stil, das präzise Handling und den charakteristischen Sound unserer Street Triple-Modelle.“

Die Street Triple 765 R in der neuen A2-Variante wird zu Preisen ab 10.495 Euro in Deutschland und 11.895 Euro in Österreich ab August in den Handel kommen. Das Restriktor-Kit für die Leistungsreduzierung auf A2-Level kostet 155 Euro (unverbindliche Preisempfehlung); hinzu kommen die Kosten für Einbau und Software-Aktualisierung.