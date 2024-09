Triumph Tiger 900 GT: Triumphfahrt im Dreivierteltakt

Abenteuer neu definiert. Leicht und wendig. Außergewöhnlicher Komfort. Von Experten entwickelt. Dreizylinder-Power. So bewirbt die britische Motorradschmiede Triumph die Tiger 900.

Zur Einordnung: Die Tiger 900 folgte anno 2020 der Tiger 800 nach und fand sogleich großen Anklang bei Reiseendurofans. Nicht zuletzt trugen dazu sowohl der markentypische Dreizylinder als auch das Fahrwerk bei.

In der aktuellen Variante hat der britische Hersteller die Tiger 900 überarbeitet und optimiert, wobei sich die Updates auf mehr Sicherheit, niedrigeren Verbrauch und mehr Leistung niederschlägt.

Typenschein Triumph Tiger 900 GT Pro Preis: ab € 17.295,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 17.295,- Steuer: € 198,72 jährlich Garantie: 4 Jahre ohne km-Begrenzung Service: alle 10.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: wassergekühlter Dreizylinderreihenmotor mit Direkteinspritzung, 888 cm³, 79,5 kW/108 PS bei 9.500 U/min, max. Drehmoment 90 Nm bei 6.850 U/min Getriebe: Sechsgangschaltung Antrieb: Kette links Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h Fahrwerk: Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Rahmenheck aus Aluminium, Lenkkopfwinkel 24,6°, vorne 45 mm Upside-Down-Gabel, hinten Marzocchi-Federbein, Federweg vorne/hinten 170mm/170 mm, vorne 320 mm Doppelscheibenbremse, hinten 255 mm Einscheibenbremse Regelsysteme: ABS Eckdaten: Sitzhöhe: 820 Millimeter Gesamtlänge: 2.305 Millimeter Radstand: 1.556 Millimeter Eigengewicht: 222 Kilogramm Gesamtgewicht: 421 Kilogramm Tankvolumen: 20 Liter Reifen vorne: 100/90 R19 57V Reifen hinten: 150/70 R17 69V

Nahezu unverändert blieb das kantige Design der Maschine. Die schlanke Silhouette und die markante Front mit LED-Scheinwerfern verleihen der Tiger 900 GT Pro nach wie vor einen dynamischen Look.

Der hohe Windschutz und die verstellbare Scheibe sorgen darüber hinaus für einen angenehmen Fahrkomfort, insbesondere auf langen Strecken. Die Sitzposition ist aufrecht und komfortabel, was sowohl dem Fahrer als auch dem Sozius eine entspannte Haltung ermöglicht.

Angetrieben wird die Tiger 900 GT Pro von dem hell klingenden Euro-5-konformen Dreizylinder, der nun eine Leistung von 108 PS und ein maximales Drehmoment von 90 Newtonmeter bietet. Das ist eine durchaus deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell.

Das Aggregat liefert jedenfalls eine beeindruckende Beschleunigung und ein lineares Leistungsband, das sowohl im Stadtverkehr als auch auf der Autobahn überzeugt. Speziell ab 4.000 Touren geht die Post dann so richtig ab. Die Kraftübertragung erfolgt über ein präzises Sechsganggetriebe, das sich leicht schalten lässt.

Das Fahrwerk der Tiger 900 GT Pro ist auf Komfort und Stabilität ausgelegt. Die voll einstellbare Federung sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl, egal ob auf Asphalt oder unbefestigten Wegen. Die Straßenlage ist hervorragend, und die Maschine vermittelt ein hohes Maß an Vertrauen, selbst in Kurven.

Die wendige Maschine bietet verschiedene Fahrmodi, die es dem Fahrer ermöglichen, die Leistung und das Ansprechverhalten des Motors an die jeweiligen Bedingungen anzupassen, wobei dies natürlich bei einem Tourenmotorrad Ehrensache ist. Dazu zählt natürlich auch der Tempomat.

Das Bike bietet also tourenbegeisterten Fahrern einen brillanten Kompromiss zwischen Fahrspaß und Komfort. Die Tiger 900 GT Pro ist also eine Alleskönnerin. Egal, ob man komfortabel über Landstraßen düsen oder sportlich Bergpässe bewältigen will; sie zaubert einem ein Lächeln auf die Lippen.

Beim aktuellen Modell ist darüber hinaus eine Lenkerdämpfung integriert. Diese entkoppelt die Vibrationen vom Lenker entkoppelt und damit geht das Feedback in Kurven nicht verloren. Allgemein erhöht dieses Feature definitiv den Komfort auf längeren Strecken.

Was auch noch auffällt: Das schräg stehende, vollfarbige, sieben Zoll große TFT-Display ist klar und gut ablesbar, und die Bedienung erfolgt intuitiv über die Bedienelemente am Lenker. Clever außerdem: Im Cockpit befindet sich nun auch eine USB-C-Ladebuchse.

Fazit

Die Triumph Tiger 900 GT Pro ist eine hervorragende Wahl für Motorradfahrer, die eine vielseitige und leistungsstarke Reiseenduro suchen. Mit ihrem starken Motor, dem komfortablen Fahrwerk und der umfangreichen Ausstattung bietet sie sowohl auf langen Strecken als auch im Alltag ein herausragendes Fahrerlebnis. Die Kombination aus Stil, Technologie und Fahrdynamik macht die Tiger 900 GT Pro zu einer der besten Maschinen in ihrer Klasse.

Von Oliver Koch