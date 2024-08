Umfrage: Nur 16 Prozent bewerten E-Mobilitäts-Infrastruktur als gut

Trotz des steigenden Interesses an Elektrofahrzeugen – 51 Prozent der Befragten ziehen den Kauf eines Elektroautos grundsätzlich in Betracht – wird die E-Mobilitäts-Infrastruktur in Österreich weiterhin kritisch bewertet.

Nur 16 Prozent der österreichischen Autobesitzer bewerten die aktuelle Infrastruktur als gut oder sehr gut, vor zwei Jahren lag der Wert bei 13 Prozent. Das zeigt die AutoScout24-Trendumfrage, die von Integral unter 500 österreichischen Autobesitzern durchgeführt wurde.

Lesen Sie auch

Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24: „Die Einschätzung der Österreicher hat sich seit 2022 nicht signifikant verbessert. Um den Übergang zu einer grüneren Mobilität erfolgreich zu gestalten, sind hier deutliche Verbesserungen notwendig.“

In der Umfrage wurde die Wahrnehmung zum Angebot an E-Ladestationen, spezialisierten Werkstätten etc. erhoben. Die jüngere Generation der unter 30-Jährigen ist tendenziell optimistisch und beurteilt die Infrastruktur für E-Autos als gut oder sehr gut.

Der Wert ist seit 2022 von 20 Prozent auf 33 Prozent gestiegen. Demgegenüber wächst die Skepsis gegenüber der Infrastruktur mit dem Alter der Befragten. Nur acht Prozent der 50-Plus-Generation gibt ein positives Urteil ab.

Im Bundesländervergleich schneidet der Westen mit Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg in der Befragung aktuell deutlich besser ab als noch 2022. Die Zufriedenheit mit der Infrastruktur ist von 14 Prozent auf 22 Prozent gestiegen.

Auch in Wien sieht man eine Verbesserung um vier Prozent, rund jeder Fünfte findet die Rahmenbedingungen für E-Mobilität gut. In den Regionen Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten stagniert die Zufriedenheit auf niedrigem Niveau bei zehn Prozent.

„Unsere Trendstudie zeigt, dass die Infrastruktur für Elektromobilität ein kritischer Punkt bleibt, der dringend adressiert werden muss“, so Nikolaus Menches von AutoScout24 via Aussendung.