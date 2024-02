Vitamin-D im Winter: Auf die richtige Dosis kommt es an

Wenn Muskel- oder Knochenschmerzen im Winter auftreten, vermutet man häufig einen Vitamin-D-Mangel. Was es damit auf sich hat, verrät Ronald Ecker, Allgemein- und Sportmediziner.

An einem klassischen Wintertag verlassen viele am Morgen in der Dunkelheit und eventuell auch bei Nebel die Wohnung. Wenn sie von der Arbeit wieder nach Hause zurückkehren, ist es schon wieder dunkel. Viel an intensivem Sonnenlicht bekommt man in der winterlichen Zeit nicht.

„Und das auf die Haut wirkende UV-Licht ist hauptverantwortlich für die Vitamin-D-Erzeugung“, sagt Ronald Ecker, Allgemein- und Sportmediziner in Marchtrenk sowie Referent in der oö. Ärztekammer. Die gedrosselte Vitamin-Produktion ist prinzipiell nicht tragisch.

Denn der Mediziner spricht eher von einem fettlöslichen Hormon als einem Vitamin. Es ist im Körperfett gespeichert, somit auch bei fehlender Zufuhr oder Erzeugung verfügbar. Sind die Speicher aber irgendwann einmal leer, kommt es zu einem Vitamin-D-Mangel.

Da in der Regel die Sonne erst ab März wieder ergiebiger strahlt, müssen die Vorräte bis dahin reichen. Wenn das nicht der Fall ist, macht sich ein etwaiger Mangel durch Muskel- und Knochenschmerzen bemerkbar. „Beim Vitamin D-Spiegel gibt es einen Normalbereich und einen Bereich des Optimums, in welchem unsere Gesundheit zusätzlich profitieren kann“, erklärt Ecker.

Keinesfalls selbst mit Präparaten jonglieren

Keinesfalls sollte man sich auf gut Glück mit Vitamin-D-Präparaten selbst behelfen. Eine exakte Antwort auf die eigenen Vitamin-D-Werte erhält man über Laborauswertungen nach einer Blutabnahme. Anhand dieser Werte legt der Hausarzt die weiteren notwendigen Schritte fest.

Vitamin D nur über die Nahrung aufzunehmen, ist unrealistisch – außer man konsumiert geräucherten Aal, Hering, Thunfisch, Makrele oder Lachs in rauen Mengen. Deutlich weniger ist davon in Eigelb, Speisepilzen sowie in Pflanzenölen und Milchprodukten enthalten. Die größte Vitamin-D-Bombe ist der geschmacklich verdrießliche Lebertran. Aber Achtung: Es besteht auch die Gefahr der Überdosierung. Als Folge tritt eine „Hyperkalzämie“ auf, die Übelkeit und Kopfschmerzen sowie auf Dauer auch Nierenschäden verursachen kann.

Wozu der Körper Vitamin D benötigt

Das Vitamin hilft, den Kalziumspiegel hochzuhalten und dass die Knochen in guter Verfassung bleiben. Außerdem profitieren davon das Immunsystem und der Herzkreislauf. In Wirklichkeit wirkt das „Sonnenhormon“ auf beinahe jede Art von Körperzelle.

Besonders achtgeben sollte man bei Säuglingen, die nicht ungeschützt der Sonne ausgesetzt werden und somit über keine Vitamin-D-Speicher verfügen. Daher sollten Babys im ersten Lebensjahr 400 IE (Internationale Einheiten) pro Tag in Tropfenform erhalten.

Achtgeben sollten auch Personen im fortgeschrittenen Alter. Denn dann bildet der Körper weniger Vitamin-D aus und die Knochensubstanz könnte in Gefahr geraten. Daher sollten Menschen über 50 Jahre ihren Vitamin-D-Wert bestimmen lassen. Übrigens: „Bei immer wieder auftretenden Atemwegsinfekten kann eine höherdosierte Vitamin-D-Ergänzung einer von vielen Ansatzpunkten sein“, betont Ecker.