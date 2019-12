Lebenshilfe-Laden belebt Ortskern

Gestartet wurde im Oktober des Vorjahres in der ehemaligen Volksbank-Filiale im Zentrum von Lengau. Zu Beginn lieferten 20 Direktvermarkter ihre Produkte für den täglichen Bedarf an den LengauerLaden, der von Theresia Lürzer gemeinsam mit einer Praktikantin und sechs Menschen mit Beeinträchtigung aus der Lebenshilfe-Werkstätte Mattighofen betrieben wird. Mittlerweile umfasst das Sortiment Erzeugnisse von mehr als 50 regionalen Lieferanten. Das wird auch von der Stammkundschaft geschätzt. „Wir freuen uns über Stammkunden aller Altersklassen, von Schülern bis zu den Senioren“, sagt Lürzer.

Preisgekröntes Projekt

Das Nahversorgerprojekt erzielte Platz zwei in der Kategorie „Ortskernbelebung“ aus den mehr als 150 eingereichten Projekten des Impuls Awards und schaffte es beim Regionalitätspreis OÖ in der Kategorie „Dienstleistung/Handel“ unter die ersten drei Plätze.

Die Beschäftigten der Lebenshilfe schätzen ihren Arbeitsplatz, werden immer Selbstständiger bei ihren Aufgaben im Laden und bedienen Kunden mit größter Motivation und Freude. Die Café-Ecke wird freitags von einem Stammtisch besucht und dient auch als Lokalität für zahlreiche Geburtstagsfeiern. Besonders großen Anklang finden auch die angebotenen selbstgemachten Mehlspeisen und Geschenkpakete für jeden Anlass. Schulklassen hielten Vorträge und waren Teil des Ferienprogramms.