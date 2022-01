Lebenslustiger Operettenzauber

Das große Silvesterkonzert wurde im Brucknerhaus zu einem sehr geglückten Ereignis. Am Programm stand die „Komische Operette“ von Johann Strauss (Sohn) 1825-1899: „Wiener Blut“. Eine in drei Akten von Adolf Müller zusammengefasster Reigen von Melodien, Tänzen und Arien des-74 jährigen Wiener „Walzerkönigs“ mit dem Libretto von Viktor Leon (1858-1940) und Leo Stein (1861-1921), das als Operettenfassung in die Musikgeschichte einging.

Dietmar Kerschbaum, Künstlerischer Leiter der LIVA und Intendant des Brucknerhauses, hat als anerkannter und erfahrener Tenor die internationalen Bühnen kennengelernt. Er bringt seine szenische und sängerische Kunst als dramatischer Darsteller in der Rolle des liebeshungrigen Balduin Graf Zedlau in spielfreudiger Laune ein. Sein von ihm berufenes Sängerensemble war ebenfalls ein hochkarätiges, wie als Gattin in charmanter Rolle Renate Pitscheider (Sopran), Elisabeth Breuer als glockenhell aufmüpfige heiratslustige Tänzerin mit ihrem Schauspiel-Vater Gerhard Ernst und einer lustigen Probiermamsel, Theresa Grabner, als ebenfalls launisch gut gelungener Sopran.

Nicht weniger kompetent sind die Männerrollen besetzt: Als Fürst und Premierminister Bariton Hans Gröning, als Kammerdiener des Grafen Zedlau Michael C. Havlicek sowie Erich Josef Langwiesner als Graf Bitowski und als Wirt Jakob Hofbauer. Michael Fichtenbaum platzierte als künstlerischer Leiter das gut agierende, in Linz beheimatete Johann Strauß Ensemble, geleitet von Guido Mancusi, der als versierter Dirigent, das szenisch wechselnde Geschehen (Susanne Sommer: Regie) auf der Bühne bravourös mitgestaltete. Das eingeladene Europaballett St. Pölten nützte die Strauss-Musik mit einigen eleganten schwungvollen Auftritten. Der köstlich unterhaltsame Inhalt dieses liebes- und lebenslustigen Operettenzaubers wurde auf der wandelbaren Studiobühne zu einem Ratespiel voll köstlicher Überraschungen, das mit Happy End in der Liebe auch zu vielen Glücksgefühlen im Großen Saal führte. Es gab großen Applaus — trotz einer gekürzten Pause und planmäßigem Schluss um 22 Uhr.

Von Christine Grubauer