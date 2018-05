Leberkäs-Ausraster endet mit bedingter Einweisung

RIED — Ein Wutausbruch wegen einer Leberkässemmel brachte am Dienstag einem 38-jährigen Innviertler vor Gericht in Ried eine bedingte Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher ein. Der Mann, der laut Gutachten an einer paranoiden Schizophrenie leidet, war im Februar von einem pensionierten Polizisten gestoppt worden, als er mit seinem Wagen in Braunau auf das Portal des Interspar-Marktes zuraste. Zuvor hatte er in dem Geschäft eine Leberkässemmel kaufen wollen. Weil er jedoch zu wenige Geld dabei hatte, wurde ihm diese verweigert. Die Folge war der Wutanfall, der noch dazu von einem Kunden mit einem Handy gefilmt wurde. Das ließ den Innviertler vollends ausrasten. Er soll am Tag vor dem Vorfall auch eine Frau genötigt und mit dem Umbringen bedroht haben. Das rechtskräftige Urteil hat nun zur Folge, dass der Mann die nächsten fünf Jahr in einer betreuten Einrichtung wohnen und sich auch an bestimmte Weisungen des Gerichtes halten muss.