Leere Entwarnung

Der „Durchschnittsurlauber“ hat in der Türkei wohl wirklich nichts zu befürchten. Wer sich nie mit der Politik am Bosporus beschäftigt, sich in sozialen Netzwerken nicht darüber ausgelassen oder öffentlich Sympathie für Kurden geäußert hat, wird seinen Urlaub in Antalya, Bodrum und Mugla wohl unbehelligt genießen können.

Doch Innenminister Soylu hat auch ganz klar gesagt, wer sich darauf nicht verlassen kann: „Verräter“.

Zu einem solchen wird man in den Augen der türkischen Behörden freilich schnell. Der Österreicher Max Zirngast wird seit einem halben Jahr in der Türkei festgehalten, weil er sich kritisch über Staatschef Erdogan geäußert und ein Naheverhältnis zu regimekritischen Gruppen gepflegt hat. Erst im Jänner wurde ein Linzer Unternehmer, der als PKK-Sponsor vernadert worden war, nach vier Monaten freigesprochen und aus türkischer Haft entlassen.

Auch wenn die türkische Regierung nun aus Angst um den Sommertourismus zurückrudert und die Aussagen von Innenminister Soylu als Missverständnis darstellt, waren dessen Worte keine leere Drohung. Die Türkei ist kein Rechtsstaat, weshalb jeder Besucher mit Willkür zu rechnen hat. Da Erdogans Spitzelwesen auch hierzulande hoch entwickelt ist, ist jede Türkei-Reise für jeden kritischen Geist ein mehr oder weniger großes Risiko.