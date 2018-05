Lehrberuf für den Pflegebereich

Nicht nur bei der Landeshauptleute-Konferenz am Donnerstag und Freitag steht das Thema Pflege auf der Tagesordnung. Auch in der Sitzung des oö. Landtags am Donnerstag geht es um die Pflege: OÖVP und FPÖ setzen sich nämlich für die Schaffung eines Lehrberufs im Pflegebereich ein. „Unsere alternde Gesellschaft und somit das Thema Pflege gehören zu den zentralen politischen Herausforderungen der Zukunft“, sind sich die Klubobleute von OÖVP und FPÖ, Helena Kirchmayr und Herwig Mahr, einig. Ein solcher Lehrberuf sei einer von vielen notwendigen Beiträgen dafür, dass es künftig genügend qualifizierte Pflegekräfte gebe.

Kirchmayr verweist darauf, dass aktuell im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, „wo die allermeisten ihre Berufsentscheidung treffen, der Weg in den Pflegeberuf versperrt“ sei. Aber: „Zum Land der Möglichkeiten gehört für mich auch, dass Junge ihren Traumberuf frei wählen können“, so die OÖVP-Klubchefin. Ihr FPÖ-Gegenüber Mahr verweist darauf, dass alleine in der stationären Altenpflege in den kommenden Jahren mehr als 700 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden. Aktuell sind in OÖ mehr als 80.000 Personen pflegebedürftig, bis 2025 werden es rund 94.000 Personen sein, etwas mehr als 12.000 Langzeitpflegeplätze gibt es aktuell in den 132 Alten- und Pflegeheimen.

Vorbild beim Lehrberuf Pflege könnte die Schweiz sein, dort werden jährlich mehr als 4000 junge Menschen ausgebildet. Wichtig sei auch, aufgrund der hohen psychischen Belastung auf den Entwicklungsgrad der Jugendlichen Bedacht zu nehmen, betonen Mahr und Kirchmayr.