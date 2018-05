Lehre auf der Überholspur

ÖAAB Linz will Image der Lehre verbessern und so Fachkräftemangel bekämpfen

Der ÖAAB hat sich für das heurige Jahr den Themenschwerpunkt „Überholspur Lehre“ gesetzt. „Obwohl Oberösterreich das Lehrlingsbundesland Nummer eins ist, gibt es einen Mangel an Fachkräften der Zukunft. Das limitiert das Wirtschaftswachstum und unsere Entwicklung“, so ÖAAB Linz Bezirksobfrau Elisabeth Manhal. Die Lehre werde trotz Aufstiegschancen von der Bevölkerung immer noch als „Notlösung in der Berufsausbildung“ wahrgenommen. Der ÖAAB will deshalb das Image der Lehre aufpolieren. Das dies Notwendig ist, bestätigte auch eine Diskussion, die Manhal und Betriebsratsvorsitzender Helmut Feilmair mit Lehrlingen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, führten. Zur Attraktivierung der Lehre fordert der ÖAAB einmal mehr die Einführung des Schulfaches „Wirtschaft“ und Lebensnahe Berufsberatung für Schüler der 8. Schulstufe. Das soll die Berufsausbildung Lehre greifbar machen. Außerdem sollen die Jugendlichen durch eine Schnupperlehre einen praktischen Einblick in den Lehrberuf bekommen. Weiters fordert der ÖAAB die Lehre mit Matura zu forcieren und Auszubauen. „Die Lehre ist kein Abstellgleis! Die Lehre ist eine Überholspur“, so Manhal.