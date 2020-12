Lehrer-Massentests starten in sechs Bundesländern

In Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, der Steiermark, Kärnten und Salzburg starten am Samstag die Corona-Massentestungen für Lehrer und Kindergartenpersonal – wobei aufgrund falsch vergebener Termine zum Teil schon am Freitag vorgetestet wurde. In Wien, Tirol und Vorarlberg gibt es keine eigenen Tests für Lehrpersonal. Diese werden im Rahmen der dort seit Freitag laufenden Testungen für die Gesamtbevölkerung „mitgenommen“.

Die Tests werden außer in Wien bis Sonntag durchgeführt. In der Bundeshauptstadt dauern sie bis 13. Dezember. Die Teilnahme ist für die Pädagogen freiwillig – sie müssen auch gegenüber der Schule nicht angeben, ob sie mitgemacht haben. Ein positives Ergebnis ist allerdings dem jeweiligen Direktor mitzuteilen.