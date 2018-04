Lehrlinge: Leistungsträger der Zukunft

„Lehrlinge sind die top ausgebildeten Fachkräfte der Zukunft“, betonten NR-Abg. Claudia Plakolm und ÖVP Klubobmann August Wöginger. Im Zuge der „Aktionswoche Lehrlinge“, die rund um den ersten Mai stattfindet, besuchten sie Vorzeige-Ausbildungsbetriebe und überbrachten den Lehrlingen von „Der freundliche Maler“ in Linz und Elmet in Oftering praktische Servicetipps. „Es ist schön zu sehen, wieviel Herzblut und Engagement diese beiden Paradeunternehmen in die Fachkräfte von Morgen stecken. Sie verdienen unseren vollen Respekt und die Dankbarkeit dafür, dass sie jungen Menschen diese Chance im Rahmen dualen Ausbildung geben. In enger Kooperation mit der Wirtschaft bemühen wir uns, die Rahmenbedingungen für die Lehre weiter zu verbessern und ihren Stellenwert zu erhöhen!“, so Wöginger und Plakolm. Finanzielle Unterstützung AK-Vizepräsident Helmut Feilmair fordert daher den AK-Bildungsbonus für erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen von 130 Euro auf 260 Euro zu verdoppeln. „Die Lehre hat gerade im Lichte des wachsenden Facharbeitermangels großes Zukunftspotential. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass die Arbeiterkammer OÖ jedem einzelnen Lehrling gegenüber dieses Zeichen der Wertschätzung gibt“, so Feilmair.

Finanzielle Unterstützung

Auch OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr besuchte im Zuge der Aktionswoche einen Vorzeige Lehrlingsbetrieb – die Firma Wohlschlager und Redl in Linz, die rund 45 Lehrlinge ausbildet. Der Wettbewerb um gute Mitarbeiter sei deutlich spürbar. „Das veranlasst Betriebe kreativ zu werden“, so Kirchmayr und führt Wohlschlager und Redl an, die in der Lehrlingsausbildung mit eigener Lehrwerkstätte, begleitender Lernhilfe für die Schulzeit und Schnupperangeboten arbeiten. Ein Anliegen ist ihr außerdem die finanzielle Unterstützung der Lehrlinge aus der öffentlichen Hand.