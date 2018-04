Leiche in Innviertler Stall entdeckt: Mordprozess

SALZBURG – Unter großem Medieninteresse hat am Donnerstag in Salzburg der für sechs Tage anberaumte Prozess um die mutmaßliche Ermordung eines wohlhabenden Salzburgers begonnen. Die Leiche von Roland K. wurde im Mai 2017 in einem Schweinestall im Innviertel entdeckt. Dem Besitzer des Anwesens, einem Wirt, und einem Pärchen aus Salzburg wird von der Anklage Mord, Raub und Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Die drei Flachgauer sollen es auf den Nachlass des 63-Jährigen abgesehen haben.

Das Verschwinden des Akademikers im Sommer 2016 hatte den Ermittlern zunächst viele Rätsel aufgegeben. Als die Leiche am 12. Mai 2017 in dem aufgelassenen Stall im Bezirk Braunau entdeckt wurde, tauchten abermals Fragen auf.

Nach langwierigen Erhebungen stand für die Staatsanwältin fest: Ein 24-jähriger Musiker und dessen damalige, mittlerweile 21-jährige Freundin, sollen den vermögenden Mann in dessen Villa in der Stadt Salzburg am 19. Juli 2016 ermordet haben. Der Eigentümer des Schweinestalls, ein 29-jähriger Wirt, habe das Paar zu der Tat angestiftet. Das Motiv sei gewesen, aus Mitteln der Erbschaft ein schönes Leben zu führen. K. wollte den Musiker offenbar zu seinem „Universalerben“ machen.

Alle drei leugnen Tat

Die 21-Jährige soll aus Liebe zu dem Musiker mitgemacht haben. Doch sie bestritt eine Tatbeteiligung und meinte, ihr nunmehriger Ex-Freund habe sie aus Eifersucht belastet. Dieser legte nach anfänglichem Leugnen und mehreren Tatversionen ein Geständnis in Richtung eines Raubvorsatzes ab. Er bestritt allerdings eine Tötungsabsicht. Der Gastronom schließlich beteuerte bisher seine Schuldlosigkeit. Er gab an, die Leiche sei ihm „untergeschoben“ worden.