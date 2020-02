In einem Keller in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei bestätigte wenig später ein Tötungsdelikt. Man gehe von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher zur APA. Nähere Informationen sollen am Nachmittag bekannt gegeben werden.