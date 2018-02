Leichtathletin Jennifer Wenth hat am Montag das Ende ihrer Leistungssport-Karriere bekanntgegeben. Die 26-jährige Langstreckenläuferin hat 47 Meistertitel gewonnen, Krönung war die Olympia-Teilnahme 2016 in Rio de Janeiro mit Rang 16 im Finale über 5.000 m. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Niederösterreicherin aber mit mehreren Verletzungen zu kämpfen.

Wenth will der Leichtathletik als Nachwuchstrainerin bei Union St. Pölten erhalten bleiben.