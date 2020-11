Leichter Rückgang bei Corona-Neuinfektion setzt sich fort

Der leichte Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich fort. Mit Stand 9.30 Uhr wurden binnen 24 Stunden 4.954 Personen positiv auf das Virus getestet. „Der harte Lockdown wirkt“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag. Nun müssten die Zahlen aber weiter „dramatisch sinken“. Auch in den Spitälern hat sich die Lage stabilisiert.

4.405 Personen waren noch hospitalisiert, 703 davon auf Intensivstationen. Trotz der sinkenden Zahlen sprach Anschober von einer „dramatischen Situation“ in Österreich.