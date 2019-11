Leinwanderlebnis mit 270 Grad-Blickwinkel

Im Hollywood Megaplex in Pasching können Besucher ab Mitte November beinahe rundum in Kinofilme eintauchen: Die in Österreich erstmals eingesetzte ScreenX-Technologie lässt den Film nicht nur an der Vorderseite des Saales, sondern auch an den Seitenwänden laufen und erlaubt damit ein Panorama von 270 Grad.

Der Saal vier des Kinos wird seitlich mit zusätzlichen Leinwänden und 10k-Laser-Projektoren ausgestattet.

Das Investitionsvolumen liegt laut Hollywood Megaplex bei 300.000 Euro. Start ist voraussichtlich am 15. November mit dem Streifen „Le Mans 66 — Gegen jede Chance“.

Der erste ScreenX-Kinosaal wurde 2012 in Korea eröffnet, mittlerweile gibt es 270 derartige Säle in 27 Ländern weltweit.

Die Filme, die auf ScreenX laufen, werden auf das Format konvertiert oder es wird bereits beim Dreh zusätzliches Material angefertigt.