Leipzig siegte 4:1, Mainzer Ehrentreffer durch Onisiwo

RB Leipzig hat Platz vier in der deutschen Fußball-Bundesliga gefestigt. Gegen Mainz 05 siegten die Sachsen am Sonntag dank Treffern von Yussuf Poulsen (14., 19.) und Timo Werner (74., 88.) mit 4:1 (2:1). Mainz’ Ehrentreffer erzielte der Wiener Karim Onisiwo (38.). Eintracht Frankfurt bleibt nach einem 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen.

Leipzig-Coach Ralf Rangnick hatte erneut kräftig rotiert und das Team auf acht Positionen im Vergleich zum EL-Spiel gegen Trondheim am vergangenen Donnerstag (1:1) verändert. Marcel Sabitzer kam diesmal von Beginn an zum Einsatz, Konrad Laimer (ab 46.) und Stefan Ilsanker (ab 85.) wurden eingewechselt. Die schnelle 2:0-Führung war Folge des intensiven Pressings, die Führung hätte schon in einer frühen Phase höher ausfallen können. Unter anderem vergab Sabitzer (4.) einen “Hochkaräter”.

Erst dann kamen die Gäste besser ins Spiel, nach Vorlage von Levin Öztunali tankte sich Onisiwo dynamisch durch und sorgte per Kopf für den Anschlusstreffer. In der Pause musste Rangnick seinen Regisseur Kevin Kampl, der einen Ball ins Gesicht bekommen hatte, auswechseln. Für ihn kam Laimer, der wohl auch am Mittwoch in München auflaufen wird, da Sabitzer die fünfte Gelbe Karte sah. Mit einem Sieg könnten die “Bullen” (28 Punkte) die Bayern (30) überholen.

Frankfurt siegte gegen Leverkusen dank der Tore von Danny Da Costa (28.) und Filip Kostic (57.). Den Treffer für die Leverkusener, bei denen Aleksandar Dragovic durchspielte und Julian Baumgartlinger auf der Bank saß, markierte Karim Bellarabi (65.). Das Team von Coach Adi Hütter ist mit 26 Punkten Tabellenfünfter. Bayer liegt mit 18 Zählern auf dem elften Platz.