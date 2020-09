Leipzig startet mit 3:1-Heimsieg gegen Mainz in Liga-Saison

RB Leipzig hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Start nach Maß hingelegt. Ohne den auf der Bank sitzenden, angeschlagenen Kapitän Marcel Sabitzer und den verletzten Konrad Laimer setzten sich die “Bullen” am Sonntag in der eigenen Heimstätte vor 8.500 Fans gegen Mainz 05 mit 3:1 durch. Es trafen Emil Forsberg (17.), Yussuf Poulsen (21.) und der Ex-Salzburger Amadou Haidara (51.).

Ex-Salzburg-Stürmer Hwang Hee-chan gab ab der 69. Minute sein Ligadebüt im Leipziger Dress. Mainz war durch Jean-Philippe Mateta (48.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer geglückt. ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo war bei den Mainzern als einziger ÖFB-Akteur auf dem Platz.