„Leistbares Wohnen ist Herausforderung“

Mit Andreas Mitterlehner, Generaldirektor der Hypo Oberösterreich, sprach Oliver Koch.

Andreas Mitterlehner, Generaldirektor der Hypo Oberösterreich, rät zu langfristiger Planung bei der Erfüllung des Traums von den eigenen vier Wänden, auch wenn man auf die jeweilige Situation individuell eingehen muss. Und bei den derzeit historisch niedrigen Zinsen seien „aus Überzeugung“ Fixzinskredite das probate Mittel, wie er im VOLKSBLATT-Interview sagt.

Ist der Traum vom Eigenheim, speziell in zentralen Lagen, heutzutage überhaupt noch leistbar?

ANDREAS MITTERLEHNER: In zentralen Lagen sind die Preise für Wohnimmobilien deutlich gestiegen und die Leistbarkeit ist schwierig.

Also wird leistbares Wohnen zur Herausforderung?

In gewisser Hinsicht ja, das wird es. Das können wir tatsächlich feststellen und der Traum vom Eigenheim ist dann oft nur mit guten und attraktiven Fördermodellen umsetzbar. Im ländlichen Raum ist es noch etwas leichter. Dort steht man allerdings vor der Herausforderung, die entsprechende Infrastruktur einzubinden.

Wächst die Gefahr einer Immobilienblase?

In der Summe gesehen, sehen wir aktuell noch keine Immobilienblase. Aber natürlich gibt es die steigenden Preise, weshalb es für einen durchschnittlich Verdienenden nach wie vor notwendig sein wird, Zugang zu Mietwohnungen sowie geförderten Objekten zu haben. Was wir auch merken ist, dass heutzutage mehr Leute Kapitalunterstützung von ihren Eltern, Großeltern beziehungsweise aus der Verwandtschaft haben.

Erleben wir also gerade die erste Generation der jungen Paare, die ohne familiäre Unterstützung sich den Traum vom Eigenheim nicht leisten könnten?

Das ist in der Tat ein erheblicher Faktor, den wir vermehrt feststellen. 30-jährige Alleinverdiener könnten sich vermutlich die eigene Wohnung nicht leisten, wenn sie nicht auf das familiäre Umfeld zurückgreifen könnten. Die Herausforderung besteht darin, dass das ja nicht auf alle zutrifft. Daher braucht es gute Fördermöglichkeiten, die gewährleisten, dass jeder Zugang zu gutem Wohnen hat.

Ist die Förderstruktur, die Förderlandschaft in Oberösterreich ausreichend?

Oberösterreich hat eine gute Wohnbauförderung. Und derzeit sind die Kreditzinsen niedrig. Damit ist die Zinsbelastung ungleich niedriger als noch vor ein paar Jahren.

Wenn ein Kredit benötigt wird: Fixzins oder variabel?

Aus Überzeugung gesprochen: Bei der derzeitigen Zinssituation empfehlen wir Fixzinskredite, weil sich so die Kunden über die gesamte Laufzeit niedrige Zinsen sichern können. Damit ist die Belastung für die Kreditnehmer überschau- und kalkulierbar. Der Zinssatz ist ja historisch niedrig. Keiner kennt die zukünftige Entwicklung, aber dass die Zinsen in nächster Zeit höher liegen werden als aktuell ist sehr wahrscheinlich. Man tut sich also selbst etwas Gutes damit.

Wann werden die Zinsen dann steigen?

Erste Signale haben wir heuer am Kapitalmarkt schon gehabt mit einem leichten Anstieg von 0,3 Prozent. Am Geldmarkt haben wir immer noch Negativzinseffekte aufgrund der Politik der Europäischen Zentralbank (Anm. EZB). Das wird sich auch so bald nicht ändern. 2018 wird die EZB die Zinsen nicht verändern und vermutlich erst 2019 den Zinssatz nach oben heben. Aber auch ab Mitte oder Ende 2019 werden die Zinsen eher auf einem niedrigen Niveau verweilen.

Das dauert dann doch länger, als erwartet. Denn prinzipiell brummt ja die europäische Konjunktur.

Das muss man differenziert betrachten, da die südlichen Volkswirtschaften doch noch Unterstützung brauchen. Nachdem die EZB erst Stück für Stück ihr Anleihenkaufprogramm drosselt, wird es auch noch eine Zeitlang dauern, bis es hier zu einer Gegenbewegung kommt. Zudem ist die Inflationsrate in Europa nach wie vor überschaubar, die ja doch ein maßgeblicher Faktor für die Zinspolitik der EZB ist. Aber hierzulande läuft die die Konjunktur wirklich recht gut.

Wie kann man die Landflucht stoppen?

Es wird auf der einen Seite eine gewisse Mindestgröße eines Ortes brauchen, damit es eine entsprechende Grundversorgung wie Kindergarten, Schule oder Nahversorger weiter geben wird. Da wird man schauen müssen, dass man auf gewisse Orte schaut, wie man diese bei ihrer Entwicklung unterstützen kann. Mittelfristig ist es aber durchaus möglich, dass man durch gute Mobilitätskonzepte das Wohnen am Land wieder attraktiver macht.

Stimmt die Devise „Grundbuch statt Sparbuch“ noch?

In gewisser Hinsicht schon, aber hier haben wir schon den Zenit gesehen. Teilweise sind die Renditen im Vergleich zum Aufwand aber eher überschaubar.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem Wohnbauressort?

Die klappt mit dem Ressort unter der Führung von LH-Stv. Haimbuchner sehr gut. Auch, weil wir uns hier seit vielen Jahren gut einbringen können. Hier gibt es gute Förderprojekte, wie etwa das Fixzinsmodell von Hypo Oberösterreich gemeinsam mit dem Wohnbauressort.

Wie viele Menschen haben davon schon Gebrauch gemacht?

2017 hat es 1509 Anträge gegeben, davon haben sich 906 für ein Fixzinsdarlehen entschieden. Das entspricht einer Quote von 60 Prozent.

Wird das Modell verlängert?

Das werden wir evaluieren und heuer noch entscheiden.

Fremdwährungskredite gibt es de facto nicht mehr.

Genau. Die werden Stück für Stück abgebaut und von den Banken nicht mehr angeboten.

Wie lang sollte man sich Zeit nehmen, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen?

Da muss man stark auf die individuelle Situation abstellen, aber man sollte nicht überstürzt handeln. Welche Erwartungshaltung hat man. Welche Vorstellungen hat man. Gut ist hier ein Stufenplan, also dass man beispielsweise in einer günstigen Mietwohnung startet, um Kapital anzusparen. Wohnen ist eine Lebensentscheidung und hier gibt es auch gute Tools wie beispielsweise unseren Wohntraumplaner (Anm. www.wohntraumplaner.at), um seine individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten abzuklären. Aber man solle niemals nur für den Wohnkredit arbeiten gehen müssen.