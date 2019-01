Leistungsschau der Freien Szene

„Zehn Jahre ist es her, dass Linz Kulturhauptstadt war. Das Salzamt ist eines der nachhaltigsten Projekte, das davon geblieben ist“, betont Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer ebendort. Ab heute und bis zum 28. Februar zeigt das Atelierhaus zum dritten Mal im Rahmen einer Ausstellung ausgewählte Projekte aus der Freien Szene, die von der Stadt mit Sonderförderungen bedacht worden sind. Dieses Mal aus den Jahren 2015 bis 2017. Derzeit gibt es drei solche Förderprogramme: LINZimPULS richtet sich seit 2001 an die regionale Freie Szene, die Programme LinzEXPOrt (seit 2006) und LinzIMport (seit 2009) fördern den internationalen Austausch. „Sie sollen für heimische Künstler ein Sprungbrett ins Ausland darstellen bzw. mit ihnen internationale Künstler nach Linz geholt werden“ so Lang-Mayerhofer. Insgesamt seien im genannten Zeitraum 57 Projekte mit insgesamt 430.000 Euro unterstützt worden.

Digitalisierung in der Musik als neues Projekt

Mit Sonderförderprogrammen neben üblichen Jahresförderungen nehme Linz auch eine besondere Position ein, so Kulturdirektor Julius Stieber. Nicht jede Landeshauptstadt verfüge über solche Programme, die — begleitet von einer Fachjury — Projekte der Freien Szene unterstützen. Und zwar so dotiert, dass die Projekte damit auch ausfinanziert seien. Rund ein Drittel der eingereichten Konzepte würden Förderempfehlungen der Jury erhalten. Die Künstler hätten dann zwei Jahre Zeit zur Verwirklichung.

2019 komme ein weiteres Sonderförderungsprogramm hinzu, das mit 20.000 Euro dotiert sei, kündigt Kulturstadträtin Lang-Mayerhofer an: „Da geht es unter dem Titel Linz_sounds um Digitalisierung in der Musik.“ Die geförderten Künstler sollen dann auch beim Linzer Musikfestival Stream auftreten, das letztes Jahr erstmals stattgefunden hat.

Gezeigt wird im Salzamt eine spannende Auswahl von elf Projekten, darunter „Home is a name“, das die in Berlin und Linz lebende Oberösterreicherin Miriam Hamann gemeinsam mit Mona Najafizadeh und Matin Soofipour Omam gestaltet hat. Im Sommer 2018 im Iran realisiert und präsentiert, gehe es dabei um das Thema Migration, so Holger Jagersberger, der Leiter des Salzamtes. Aktuelle zeitgenössische künstlerische Positionen aus dem Iran und Österreich würden dabei miteinander verknüpft und eine Plattform für gegenseitigen Austausch und Inspiration geschaffen. Pio Rahner („Im Archiv“) hat Pflanzen aus dem öffentlichen Raum in ihrem Winterquartier fotografiert, aus Bildtafeln dreiseitige Aufsteller gebaut und die Pflanzen in der kalten Jahreszeit so wieder in die Stadt gebracht. Berührend, wie eine Linzer Künstlergruppe unter dem Titel „Kemensemagasi“ im gleichnamigen ungarischen Ort gesellschaftlichen Veränderungen nachgeht und dabei Alter und Armut thematisiert.

Verschwörungstheorien auf der Spur

„Paul is dead“ nennt sich die geniale Auseinandersetzung des Linzer Künstlerkollektivs qujOchÖ mit dem Thema Verschwörungstheorien. Die titelgebende bezieht sich auf Paul McCartney und besagt, der Ex-Beatle sei 1966 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Mobiliar und Objekte aus der Wohnung eines 2015 spurlos verschwundenen Linzer Verschwörungstheoretikers wurden dafür künstlerisch aufbereitet. Dem Besucher begegnen dabei zum Thema etwa Wladimir Putin, Michael Jackson, Marilyn Monroe oder Jörg Haider. Also, warum nicht im Salzamt auf die spannende Suche nach versteckten Botschaften gehen… mel