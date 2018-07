Leitl: „Wie lange schauen wir Trump noch zu?“

Von Christoph Steiner

Hochrangig war die Konferenz zur Reform der Eurozone am Donnerstag besetzt, doch ein Nicht-Anwesender war auch in der RLB OÖ wieder allgegenwärtig: US-Präsident Donald Trump, der mit seinen Protektionsbestrebungen den globalen Freihandel in eine seiner schlimmsten Krisen treibt. Eurochambres-Präsident Christoph Leitl fordert nun endlich eine entschlossene Reaktion Europas. „Wie lange schauen wir dem (US-Präsidenten, Anm.) Trump noch zu“, forderte der Linzer in einem Pressegespräch vor der Konferenz eine stärkere Stimme Europas.

Europa zu ruhig

Bei aller Vernunft dürfe man sich nicht alles gefallen lassen, so die klare Ansage Leitls. „Wir schauen auf Trump wie das Kaninchen auf die Schlange, sollten aber selbst die Schlange werden“, fordert er mehr Aktionismus aus Europa. „Er hat leichtes Spiel wenn wir uns alles gefallen lassen, das müssen wir umdrehen“, so Leitl, der in dieser Hinsicht auch vor einer neuen Welthandelsordnung nicht zurückschreckt. Denn sollte der US-Präsident die WTO lahm legen, dann will der europäische Kammer-Präsident einen Gegenblock zu Trump schaffen. „Dann schaffen wir die WTO in ihrem bisherigen Zustand ab und gründen sie unter der Federführung von EU, Japan, China und Russland neu“, kann er sich große Einschnitte vorstellen.

Handel auf Augenhöhe

Auch wenn Leitl die insgesamt guten Beziehungen betonte, stellte er zudem noch einmal klar, dass man die Relationen sehen müsse. „Die USA sind ein wichtiger Handelspartner, aber bitte auf Augenhöhe. Europa ist Wirtschaftsmacht Nummer 1 in der Welt, warum lassen wir uns von der Nummer 2 ständig provozieren“, fragte er angesichts der Kräfteverhältnisse.