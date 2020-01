Lena Magdalena: Gemüseheld & Superkind

Mittels Crowdfunding produzierte Lena Magdalena ihr erstes Album „Gemüseheld & Superkind“ und präsentierte es im Kuddelmuddel. Auf ihrer CD gibt die Linzerin 13 Songs zum Besten.

Es handelt sich um hochwertige Musik, angenehm zarte Töne schlägt sie an und holt die Kinder auch mit Texten, mitten aus dem Alltag gegriffen, ab. „Guten Morgen, guten Tag, hallo Welt, ich bin da“ lässt die Sonne im wahrsten Sinne des Wortes strahlen. „Was ist los?“ stellt die Welt humorvoll auf den Kopf. Ja, es gibt so Tage — auch im Leben der Kinder — an denen man sich fragt „Was ist heute bloß los?“.

Und was passiert, wenn Kinder ihren eigenen Willen entdecken, zeigt „Superkind“. Mit „Alles wird gut“ gibt es einen herzerwärmenden Trostsong. „Gemüseheld“ widmet sich der Ernährung — kindgerecht, bevor es am Ende den „Guten Abend“ gibt. Am 2. Februar (10.30 Uhr) gastiert Lena Magdalena wieder im Linzer Kuddelmuddel.