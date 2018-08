Lenker nach Streit angeschossen

WIEN — Nach Schüssen auf einen Autolenker in Wien-Favoriten am Mittwochabend hat die Polizei gestern weiter nach dem unbekannten Schützen gefahndet. Der Mann war in einem roten Kleinwagen davongefahren, sagte Pressesprecher Paul Eidenberger. Zudem wurde bekannt, dass ein Beifahrer des Täters zu Fuß geflüchtet war. Der von drei Kugeln getroffene 27-jährige Tschetschene ist nicht in Lebensgefahr.

Ein Zeuge gab an, dass zwischen den Autolenkern auf der Leibnizgasse ein Streit wegen zu geringer Fahrgeschwindigkeit entstanden sein soll. „Angeblich ist der 27-Jährige dem Fahrzeug des Täters dicht aufgefahren und hat gehupt“, so Eidenberger. Beide Autos blieben stehen und das spätere Opfer ging zu dem anderen Pkw.

Ob es überhaupt zu einem Gespräch kam, war noch nicht geklärt. Der andere Autofahrer stieg jedenfalls ebenfalls aus, zog eine Faustfeuerwaffe und schoss mehrere Male auf den 27-Jährigen sowie dessen ebenfalls ausgestiegenen 25-jährigen Beifahrer. Der Schütze dürfte fünf bis zehn Kugeln abgefeuert haben, von denen drei den Älteren der Männer am Bein und an der Hüfte trafen. Der 25-Jährige blieb unverletzt.