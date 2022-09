Lenkerin landete mit Pkw in Bach

Eine 25-jährige Pkw-Lenkerin ist am Freitag mit ihrem Wagen auf der Lamprechtshausener Straße in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) von der Fahrbahn abgekommen und in einem Bach gelandet.

Die kroatische Staatsbürgerin wurde nach der notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.

Ein 35-jähriger Pkw-Lenker, der kurz nach dem Unfall an der Stelle vorbeifuhr, alarmierte die Rettungskräfte. Der Wagen der Frau war auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit.