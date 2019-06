Lenzing investiert eine Milliarde in neue Werke

Unternehmen baut in Thailand größtes Lyocellfaserwerk der Welt In erster Phase sollen 700 Jobs geschaffen werden

Der heimische Faserkonzern Lenzing hat großes vor: Eine Milliarde Euro will das Unternehmen in die Hand nehmen, um seine Kapazitäten für die Lycosellfaser-Produktion massiv aufzustocken.

In einem ersten Schritt werden bis Ende 2021 400 Mio. Euro investiert, um eine Lyocellfaseranlage in Thailand (Prachinburi) zu errichten. Es werde die größte Anlage ihrer Art weltweit sein und soll in Phase eins 100.000 Tonnen Lyocellfasern im Jahr produzieren, konkretisierte Vorstandschef Stefan Doboczky bei der Präsentation des Projekts das Vorhaben.

Vorerst 700 Mitarbeiter

Rund 700 Mitarbeiter will Lenzing dort zunächst beschäftigen. Das Projekt war lange angekündigt, nun hat der Konzern in Thailand grünes Licht für den Bau erhalten. Im Endausbau sollen es vier Werke werden. Es ist das größte Investment des oberösterreichischen Leitbetriebs seit mehr als 20 Jahren, als man die erste große Lyocell-Produktionsanlage im burgenländischen Heiligenkreuz errichtete.

Vielseitig einsetzbar

Die Lyocellfaser wird unter anderem für die Herstellung von Jeansstoffen, Blusenstoffen, Sport-Funktionstextilien, Arbeitsbekleidung, Unterwäsche und Bettartikel sowie als Vliesstoff für Hygiene- und Kosmetikartikel wie Wischtücher oder Gesichtsmasken, aber auch für Teebeutel, Filter, Fruchtnetze oder Einwegbekleidung im OP-Bereich verwendet.

Finanziell gut aufgestellt

Finanziell soll das Vorhaben im Bereich des Möglichen der Lenzing liegen. Das Geld für die Megainvestition soll teils vom Unternehmen selbst, teils fremdfinanziert über Banken oder eine OeKB-Beteiligungsfinanzierung kommen. „Wir haben eine extrem gesunde Bilanz“, betonte Doboczky. 2018 betrug die Eigenkapitalquote 59 Prozent, die Nettoverschuldung lag bei 322,8 Mio. Euro.

Alternative zu den USA

Die Entscheidung für Thailand ist auch getrieben vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Schon im Vorjahr hatte der Konzern aufgrund der Turbulenzen und drohender Strafzölle beschlossen, den Ausbau der Lyocellfaser-Kapazitäten in seinem Werk in Mobile in den USA vorerst auf Eis zu legen. Nun will man sich wegen der Unsicherheiten uaf Thailand konzentrieren.

Die schlechten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China seien aber nicht der einzige Grund für Thailand. „Unsere Industrie ist sehr asiendominiert“, so Doboczky. Asien ist für Lenzing der wichtigste Markt, 70 Prozent des Faseraufkommens gehen dorthin. Thailand habe zudem Handelsabkommen mit China und Indien und verfüge neben Singapur über die professionellste Abwicklung für ausländische Investoren, nennt er die Vorteile des Standorts.

Deutliche Ausweitung

Derzeit produziert Lenzing knapp 250.000 Tonnen Lyocellfasern pro Jahr in den vier Werken Heiligenkreuz, Lenzing, Grimsby und Mobile. Das neue Werk in Thailand soll allein auf 100.000 Tonnen kommen. „Der Markt verträgt alle 1,5 bis 2 Jahre eine Anlage dieser Größenordnung“, so die Prognose Doboczkys. Das Areal in Thailand sei groß genug, um drei weitere Anlagen zu bauen.

Möglich ist wie berichtet auch ein weiteres Lenzing-Werk in Brasilien. Die endgültige Entscheidung über das Projekt soll hier nun Ende des Jahres fallen.