Leo S. : „Wir sind alle froh, dass es gut ausgegangen ist“

Aufatmen in Mühlviertler Heimatgemeinde des 18-Jährigen, der nach seiner Haft in den USA heimreisen darf

MITTERKIRCHEN — Lang hat sie dem Tag entgegengefiebert, nun geht der größte Wunsch der Familie in Erfüllung: Der 18-jährige Leo, der am 30. Juli in Venice im US-Bundesstaat Florida festgenommen worden war, weil ihm Sex mit einer unter 16-Jährigen vorgeworfen wurde, wird am Samstag wieder in Österreich erwartet. Wie berichtet hatte der Bursch, der Anfang August nach der Zahlung einer Kaution von umgerechnet 170.000 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, die vergangenen Monate mit seinen Eltern, die extra angereist waren, in Orange County gewohnt. Die wochenlang im Raum stehende Anklage wurde nicht erhoben. Nachdem der Jugendliche am Mittwoch seinen Pass wiedererhalten hatte, stand der Rückkehr in die Heimat nichts mehr im Weg.

Hoffen auf mediale Ruhe

Nicht nur bei dem jungen Mühlviertler und bei seinen Eltern, auch in seiner Heimatgemeinde Mitterkirchen (Bezirk Perg) ist die Erleichterung riesengroß, dass Leo heimkommt: Die Leute daheim sind, wie man hört, zu einem ganz großen Teil hinter dem 18-Jährigen gestanden, der sich vor der Reise zu seiner Internetfreundin noch versichert hatte, dass diese bereits 16 Jahre alt ist. Das Mädchen hatte ihm aber einen verfälschten Ausweis präsentiert. Bürgermeister Herbert Froschauer hatte bereits früh eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Wir sind jedenfalls alle froh, dass es gut ausgegangen ist“, hieß es am Freitag aus dem Gemeindeamt. Dort hofft man auch, dass der Medienrummel um den Burschen bald ein Ende haben wird, denn Journalistenanfragen habe es in den letzten Wochen viele gegeben. „Eine Zeitlang waren sogar jeden Tag Kamerateams im Ort und haben jedem ein Mikrophon unter die Nase gehalten!“

Eigentlich hätte die Mühlviertler Familie bereits am Freitag in Wien ankommen sollen, doch wegen einiger Flugausfälle — verursacht durch Hurrikan „Michael“ — hat sich der Abflug verspätet. Am Samstag dürfte der 18-Jährige aber erstmal wieder nach fast drei Monaten den ersten Schritt auf heimischem Boden setzen können.