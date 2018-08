Lernen – und dafür auch noch bezahlt werden

Matura – und was nun? Diese Frage stellen sich Jahr für Jahr 2500 Oberösterreicher. Wenn das Studium nichts ist und der Schritt in die Arbeitswelt nicht gelingen mag, dann ist laut Doris Hummer die Duale Akademie – eine Initiative der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) – eine Alternative. Bei dieser, so die WKOÖ-Präsidentin, durchlaufen die Teilnehmer in eineinhalb bis zweieinhalb Jahren maßgeschneiderte Ausbildungen, „die sie dazu qualifizieren, im Anschluss Karrieren als Fach- und Führungskräfte in zukunftsorientierten Berufsbildern zu machen“. Die ersten beiden Lehrgänge umfassen die Bereiche Logistik und Mechatronik. Das Angebot soll Schritt für Schritt erweitert werden. 19 Betriebe, darunter Siemens und Kellner & Kunz, haben für die ersten Lehrgänge, in denen 70 Prozent der Ausbildung im Unternehmen erfolgt, Teilnehmer entsandt. 70 Betriebe bekundeten Interesse. Die Teilnehmer erhalten bis zu 1800 Euro Gehalt – je nach Branche. Mit dem Angebot will man auch Studienabbrechern die Möglichkeit auf einen entsprechenden Bildungsabschluss schmackhaft machen.

Informationen auf www.dualeakademie.at

