Leser schenken Weichnachtsfreude

VOLKSBLATT-Aktion bring Hilfe für in Not geratene Familien

Damit Weihnachten zu einem Fest der Freude wird, starten das VOLKSBLATT und das OÖ. Hilfswerk wieder eine Spendenaktion für in Not geratene Landsleute.

Weihnachten steht vor der Tür und immer früher laden die Geschäfte zum Kaufen ein, so scheint es. Acht bis neun Geschenke werden heuer von Herr und Frau Österreicher gekauft, hat eine Umfrage von Marketagent kürzlich ergeben. Im Schnitt 410 Euro (Quelle: GFK) haben im Vorjahr die Oberösterreicher für ihre Liebsten aus. Doch nicht alle können sich diese auch leisten. Jeder zehnte Österreicher hat bereits Weihnachtsgeschenke mit geliehenem Geld gekauft, hat GFK im Vorjahr ermittelt. Und manche können sich selbst Schulden machen nicht leisten — schon gar nicht für Geschenke. Für viele durch Unfall, Krankheit, Trennung oder Jobverlust in Not geratene Landsleute ist Weihnachten kein Fest der Freude. Im Gegenteil. Zu Weihnachten werden sie oft schmerzlich an ihre Notlage erinnert, an den täglichen Kampf gegen die Krankheit oder für ein menschenwürdiges Leben — aber auch daran, dass nicht einmal Geld für die Geschenke der Kinder übrig ist. Wer mit einem knappem Budget das Alltagsleben meistern muss, der hat nur selten Spielraum für Außertourliches. Für den wird ein kaputtes Elektrogerät, der Aufwand für die medizinische Hilfe oder die Zahlung der Miete zur Existenzfrage.

Spenden helfen und sind von Steuer absetzbar

Jenen Familien, die vom Schicksal gebeutelt Tag für Tag um ein menschenwürdiges Leben kämpfen, greift das VOLKSBLATT mit der Sozialaktion „Leser helfen“ unter die Arme. Für das Projekt zeichnet das OÖ. Hilfswerk verantwortlich, daher sind die Spenden von der Steuer absetzbar. Unter der Schirmherrschaft von Hilfswerk-Präsident Josef Ratzenböck werden in den kommenden Wochen Menschen in den Vordergrund gerückt, die in Not geraten sind. Sie bedürfen der Mithilfe der Oberösterreicher, ihrer Nächstenliebe und Mildtätigkeit. Zusammen spenden zahlreiche Leserinnen und Leser sowie Firmen jedes Jahr einen sehr beträchtlichen Betrag, und setzen damit ein Zeichen. Jeder Euro hilft mit, den Familien einen Teil ihrer Last von den Schultern zu nehmen.

Spenden unter dem Kenntwort: Weihnachten 2018

IBAN: AT83 5400 0006 0026 2620