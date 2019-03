Letzte IS-Bastion gefallen

Die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) ist in Syrien militärisch besiegt. Am Samstag haben Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz die letzte IS-Bastion Baghus nach wochenlangen Gefechten erobert.

Das einst vom IS ausgerufene „Kalifat“ im Irak und in Syrien sei damit vollständig beseitigt. 2014 hatte der IS weite Teile der beiden Länder unter seine Herrschaft gebracht. Im Irak galt der IS bereits 2017 als besiegt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May würdigten den Sieg als historisch, die Bedrohung bleibe laut Macron aber bestehen.

US-Präsident Donald Trump erklärte, die USA würden wachsam bleiben. Auch aus Sicht vieler Beobachter geht vom IS immer noch eine Gefahr aus.