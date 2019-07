Letzte Versprechen vor der Abstimmung

Heute ist der Lostag für die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (60): Das EU-Parlament stimmt am Abend über ihre Ernennung zur Kommissionspräsidentin ab.

Sollte die CDU-Politikerin scheitern, ist sie aus dem Rennen um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker.

Rücktritt als Ministerin

Ungeachtet des Ergebnisses kündigte von der Leyen an, am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurückzutreten. EVP-Fraktionschef Manfred Weber betonte, dass Europa nun Stabilität brauche. Er geht ebenso wie Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg von einem Ja des Parlaments zu von der Leyen aus.

Dennoch gilt die Wahl im Vorfeld keineswegs als sicher. Daher hat von der Leyen gestern noch weitere Zusagen an das EU-Parlament gemacht: Sie kündigte ein „umfassendes Konzept“ bei der Treibhausgas-Reduzierung an, „um das EU-Ziel für 2030 in verantwortlicher Weise Richtung 55 Prozent zu erhöhen“. Bislang war nur die Rede davon, sich auf ein 50-prozentiges Reduktionsziel gegenüber 1990 zu bewegen. Nachgelegt hat von der Leyen auch beim Initiativrecht für Gesetzesvorlagen für das Parlament: Sie sagt nun zu, auf jeden mehrheitlich verabschiedeten Vorschlag „mit einem Gesetzgebungsakt“ zu antworten. Zuvor hatte sie nur zugesagt, Vorschläge in der Kommission zu diskutieren. Ob all diese Zugeständnisse für die Wahl reichen, wird sich heute Abend zeigen.