(Letzte?) WM-Kombi ist ein Start ins Ungewisse

In diesem Winter noch kein Bewerb — ÖSV-Damen sind in der Außenseiterrolle

„Die Medaillenchancen sind nicht besonders hoch“, räumte Damen-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum ein. „Die Favoritinnen sind die anderen“, so Kriechbaum, der in Aare Christina Ager (krank, Start fraglich), Franziska Gritsch, Ricarda Haaser und Ramona Siebenhofer ins Rennen schickt. Aber: „Die eine oder andere Läuferin aus dem ÖSV-Quartett ist durchaus für eine Überraschung gut.“ Dass neben Olympiasiegerin Michelle Gisin (verletzt) auch Mikaela Shiffrin, die sich auf Slalom und RTL konzentrieren will, fehlt, ist auch kein Nachteil.

Favoritenbonus gibt es nicht

„Es wäre aufgelegt für Mikaela“, meinte Siebenhofer. Somit verteilt sich die Favoritenrolle auf mehrere Schultern, etwa jene der amtierenden Weltmeisterin Wendy Holdener. Auch die Slowakin Petra Vlhova haben viele wegen ihrer Stärke im Slalom auf dem Zettel. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und die Italienerin Federica Brignone sind andere Namen, die oft genannt werden.

„Es startet aber jeder bei null, ich glaube, dass man sich von dem Favoritenbonus auch nichts kaufen kann. Man muss es immer zuerst runterbringen“, meinte Haaser, die mit einer guten Platzierung liebäugelt. „Ich kann locker drauflosfahren“, meinte die 25-jährige Tirolerin. Sie war 2017 in Crans Montana im Weltcup Kombi-Fünfte, das gleiche Resultat schaffte Siebenhofer 2018 in Lenzerheide. Wobei das WM-Rennen einem Start ins Ungewisse gleichkomme. „Weil wir jetzt schon ewig keinen Bewerb mehr gehabt. Ich bin jetzt auch nie mit Zeitnehmung Slalom gefahren“, so Siebenhofer ob der Absage der bisher einzigen Kombi der Saison. Der Hang komme ihr aber entgegen. „Das ist ein Gelände, wo ich vielleicht nicht so viel kassieren werde von einem Slalomfahrer.“

Brignone gewann letzte Kombi im Weltcup

Der bis dato letzte Bewerb fand im März 2018 in Lenzerheide (Siegerin Federica Brignone) statt. „Das erste, was immer abgesagt wird, ist die Kombi, wenn einmal ein Wetter kommt. Ich frage mich, mit viel Ernst es von der FIS aus noch betrieben wird“, brachte es Siebenhofer auf den Punkt. Noch in Aare könnte das endgültige Aus für die Alpine Kombination beschlossen werden, allerdings haben zuletzt die Stimmen gegen ein Aus wieder zugenommen.