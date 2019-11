Letzter Mosaikstein für EM-Qualifikation

Die Ausgangsposition ist klar: Holt Österreich in Wien gegen Nordmazedonien (Anstoß 20.45 Uhr/live ORF 1) nur einen Punkt, dann ist die Qualifikation für die transkontinentale Endrunde in trockenen Tüchern. Wenn (wider Erwarten) nicht, dann gibt es am Dienstag in Lettland eine zweite Chance. Doch damit beschäftigt sich im rot-weiß-roten Lager niemand. „Jeder weiß, worum es geht. Wir haben es in der eigenen Hand. Jetzt gilt es, das letzte Mosaiksteinchen auf unsere Seite zu bringen“, erklärte Teamchef Franco Foda in der Abschluss-Pressekonferenz.

Teamchef Franco Foda hat die Qual der Wahl

Die Zuversicht beim Deutschen war nicht nur aufgrund der optimalen Ausgangsposition höchst optimistisch: „Alle Spieler haben in ihren Vereinen einen hohen Rhythmus, das spiegelt sich auch im Nationalteam wider. Sie haben viel Selbstvertrauen und Spaß“, so Foda. Deshalb habe er in der Aufstellung „die Qual der Wahl“. So auch in der Torhüterfrage zwischen Alexander Schlager (LASK) und Pavao Pervan (VfL Wolfsburg).

Die Trainingswoche sei jedenfalls „ideal verlaufen“, so Foda, der aber nicht vergaß, den warnenden Zeigefinger zu heben: „Man muss im Fußball immer auf der Hut sein. Man bekommt im Leben nichts geschenkt und muss für einen Erfolg immer hart arbeiten.“

„Gegner von Beginn an unter Druck setzen“

Die Marschroute ist klar: „Wir werden viel Ballbesitz haben, brauchen deswegen viel Qualität im Passspiel und eine gute Restverteidigung. Wir wollen den Gegner von Beginn an unter Druck setzen und zügig nach vorne spielen“, so Foda. Denn wie seine Schützlinge spricht er nicht von einem Remis, sondern will einen Sieg. Zugleich forderte er „viel Einsatzbereitschaft und Leidenschaft“. Sonst könne man gegen Nordmazedonien schnell Probleme bekommen.